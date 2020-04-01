歐洲11國獲贈口罩　荷蘭駐台辦事處：感謝台灣分享珍貴資源

▲荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣。（圖／翻攝臉書）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎蔓延全球，總統蔡英文1日宣布將捐贈美國、歐洲國家、邦交國共1000萬片口罩，支援當地醫療人員，其中的700萬片援贈給11個歐洲國家。消息一出，荷蘭駐台辦事處表示，感謝台灣願分享珍貴資源。

外交部1日表示，我國會針對歐盟及疫情較嚴重的會員國（義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，規劃接下來的援助則會包括新南向國家。

對此，荷蘭駐台辦事處1日在臉書粉專表示，新冠肺炎疫情蔓延，荷蘭的第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時，除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩，「我們感謝臺灣，在全世界最艱困的時刻，願意跟我們分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。一起合作，我們才能共度難關。」

荷蘭駐台辦事處提到，隨著新冠肺炎在世界各地傳播，荷蘭一線醫療人員已有一段時間一直面臨外科口罩短缺，經常不得不使用一個帶有多個病人的口罩，甚至購買通常用於建築工程的口罩，感謝台灣願意在世界最困難的時刻分享如此寶貴的資源,，並向荷蘭捐贈大量外科口罩，並與荷蘭醫療裝置製造商和與豁免有關的生物技術組織合作。