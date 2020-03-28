政大教授秀「詠春拳」把學生打到撞牆　過程中不斷叫「COME ON」

▲政大傳出教授和學生在課堂上扭打。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

政治大學保險法課程傳出有教授與學生在課堂中對打詠春拳，學生一度撞到牆壁跌坐在椅子上，事後有學生將此事公布在網路平台上。對此，政大法學院成立調查小組調查事實。校方也回應，目前正在調查處理中。

根據學生在Dcard上還原過程表示，一開始是一名男學生跟教授說「詠春拳只能近距離打、打農夫」，教授就叫這名學生上台對打，學生才伸出第一出拳馬上就被教授壓制，教授甚至把學生重重摔在椅子上，過程中教授還不斷重複說「Come On、Come On」，要學生再出手。

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▲政大傳出教授和學生在課堂上扭打。（圖／翻攝dcard）

同一堂課的學生在Dcard表示，挨打的學生當場就已經向老師道歉，但老師似乎怒氣難平，聲稱「他是要讓同學驗證詠春」，更說挨打的男同學連農夫都不如。

Dcard上有目睹事情經過的學生說，「第一回合結束就算了、再第二回合扭打成一團真的是不知道在幹嘛」、「同學根本沒什麼攻擊老師，主要都是用擒抱等防禦方式來抵抗老師對他的攻擊。」

對此，政大法學院也致信給學生表示，針對保險法上課時的偶發事件，法學院將盡速成立調查小組調查事實，並依法程序續行處理。校方也表示，目前正在調查處理中。