小黃運將想不開！吞下半瓶高梁和10顆安眠藥　大溪守望相助隊第一時間救回

▲復興里守望相助隊隊員有的穿上藍白拖，有的穿上雨鞋，火速前往水域週邊搜救。（圖／邱焯勳提供）



記者楊淑媛／桃園報導

救人如救火，一刻不得鬆懈！桃園市大溪區復興里守望相助隊隊長邱焯勳，31日傍晚獲悉，有一名民眾在石門水庫阿姆坪露營區要自殺？也是復興里里長的邱焯勳，立即通知熟悉環境的6名隊員，有的穿上藍白拖，有的穿上雨鞋，火速前往水域週邊搜救，於1個小時後找到飲藥尋短的趙姓運將，幸仍有生命跡象，送醫救治中。

▲▼大溪復興里守望相助隊尋獲自殺運將，由警消送醫救治。（圖／邱焯勳提供）

邱焯勳里長1日指出，復興里守望相助隊於31日下午3點半，接獲通知，有一名於台北開計程車的趙姓司機，因心情苦悶，向同業表示不想活了，隱約透露要到桃園水庫尋短，經由邱里長通知隊員楊進安、呂理福、呂學君、呂學源、簡茂全、游金輝等6名，協同百吉派出所員警，火速抵達石門水庫阿姆坪露營區一帶進行搜救。

▲復興里里長邱焯勳(右二)帶領里民參與環境維護。（圖／翻攝自網路）

經隊員們合力搜救，於1個小時後，發現趙男躺在邊駁水域樹林裡，尚有生命跡象、意識不清、身體虛弱，右手旁留有半瓶玉山58高梁酒及安眠藥(2排10顆已吃完)，經救護人員到場初步急救後，眾人合力將趙男從險峻地勢中拖抬至路邊。獲救的趙男目前於國軍桃園總醫院救治中。

據了解，大溪警分局於31日下午1點多接獲通報，指稱趙姓運將到石門水庫阿姆坪露營區要自殺，警消人員約莫於下午2點多，在湖濱飯店前尋獲趙姓運將開的小客車，唯車上空無一人，經查訪附近里民及沿線搜尋石門水庫水域均未發現該男子行蹤，在調閱附近監視器影像，並由熟悉地方環境的里長邱焯勳，主動號召守望相助隊隊員幫忙，在警民合作下，終於在上述時、地發現奄奄一息的趙男躺邊駁水域樹林裡。



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