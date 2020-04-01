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投資車位年利6%吸金百億　鼎晟負責人起訴！查扣2千萬存款拍賣遊艇

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▲▼台北地檢署委託行政執行署台南分署查封吸金案嫌犯的遊艇等待鑑價拍賣。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲吸金百億主嫌的遊艇日前已被查封拍賣變現750萬元。（圖／翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

鼎晟資產、鼎麗不動產2公司，涉嫌打著保證回租的噱頭，保證年獲利最多6%，鼓吹民眾投資車位等不動產，2012年至今吸金上百億元，負責人張皓翔荷包賺飽，買了2艘私人遊艇，台北地檢署1日依違反《銀行法》將張等12人起訴，並已查扣張名下2000多萬存款，並拍賣1艘在台遊艇變現750萬元。

▲▼鼎晟負責人張皓翔。（圖／記者劉昌松攝）

▲鼎晟負責人張皓翔被依違反《銀行法》起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

鼎晟、鼎麗公司自2004年成立後，經營不動產租售、停車場經營、投資顧問等行業，涉嫌從2012年起，以說明會、廣告文宣等，對外招攬投資雙北地區多處不動產、社區停車位，累計吸金100億元，至今仍欠投資人20多億元沒有歸還。

台北地檢署2019年底偵辦本案時，發現張姓主嫌財力雄厚，不但子女都已送到國外生活，還買了2艘遊艇過著富豪生活，未免案件偵審後才追償不法所得，價值打折，主任檢察官林宗志與檢察官林易萱還親自到南下會同行政執行署台南分署，查封張名下的ARIEL II遊艇，日前已賣得750萬元，但另艘遊艇價值約6000萬元，因停泊在在海外，尚未查扣。

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