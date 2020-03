《夢工廠》創辦人搭百億遊艇出海！PO文「在加勒比海隔離」　網酸：海盜呢？

▲根據外媒消息,這艘遊艇價值5.9億美元。(圖/記翻攝自推特/@MeghanMcCain)



記者張方瑀/綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球,各國紛紛祭出封城或禁足令,而夢工廠電影公司(DreamWorks)共同創辦人大衛·格芬,卻曬出搭乘私人遊艇到加勒比海「隔離」的照片,引發網友抨擊。電視節目主持人麥肯(Meghan McCain)痛批,大衛·格芬身家將近80億美元,可以給多少醫護人員提供醫療用品,結果他卻選擇待在該死的遊艇上。

現年77歲的大衛·格芬(David Geffen)日前在Instagram上貼出了一張私人遊艇的照片,並寫著,「這是昨晚的夕陽,正在格瑞那汀群島(Grenadines)隔離,我希望每個人都能安全。」據了解,這艘私人遊艇價值約5億9000萬美元(約台幣178億元),而大衛·格芬在2019年以79億美元的身家,在《富比士美國400富豪榜》(Forbes 400)排行第60名。

David Geffen is worth 8 billion dollars! For God's sake help this country get ventilators, our health workers masks and the medical supplies they need! Or no, just stay on your fucking yacht instagramming. This is just shameful and grotesque. https://t.co/iZ0e5VKLDM