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破窗賊偷賓士車現金及金飾　車主火大找監視器「一眼認出」…竟是他幹的

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▲張男的愛車車窗被打破，被偷走近30萬財物，經調閱監視器後，發現竟是自己前同事所為。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲張男的愛車車窗被打破，被偷走近30萬財物，經調閱監視器後，發現竟是自己前同事所為。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一名在環保公司上班的張姓男子，27日將自己的賓士車停在一處空地上；當他正要取車時，發現車窗遭鈍器打破，車內財物損失將近30萬元。張男趕緊調閱旁邊監視器，發現竟是前公司同事所為，一氣之下PO上網路找人，警方也鎖定嫌犯，積極偵辦中。

警方表示，張男27日到派出所報案，指稱自己的賓士車停在西湖鄉1間檳榔攤旁，但車窗被敲破，車內有現金8萬多元和一條3兩多的金項鍊，總共財物近30萬元；警方立即前往處理及採證，並調閱檳榔攤周遭監視器，鎖定1名對象，並積極偵辦中。

▲竊嫌在光天化日下，偷走車上近30萬元財物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竊嫌在光天化日下，偷走車上近30萬元財物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張男指出，平時工作都在開怪手，所以習慣把車先停在附近檳榔攤旁，因為附近有很多支監視器，認為這裡非常安全，才會先將現金及金飾放在車內；怎知竊賊沒在怕的，直接將車窗打破竊取財物；更誇張的是，張男看了監視器後，發現竊賊竟是已離職的前同事，可能是竊嫌知道他的習性才會下手，也怪自己太不小心，下次貴重物品會隨身攜帶。

不過，檳榔攤老闆娘也說，她記得竊嫌曾經來店裡問過附近有沒有監視器，她回答有10多支，但都是用來嚇唬小偷的，沒什麼太大功用，也許是因為竊賊相信，才敢在光天化日下下手行竊；警方也已經掌握到嫌犯身分，依竊盜罪嫌積極偵辦中。

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