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生前借3600萬遺囑都沒提…朱延平向已故製片裴祥泉手足討債勝訴

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▲▼朱延平回應大陸電影影人不參加金馬56新聞。（圖／記者季相儒攝／金馬執委會提供）

▲朱延平主張已故製片裴祥泉欠他3600萬，向爭取繼承遺產的裴祥泉手足討債，北院3月30日判他勝訴。（圖，資料照／記者季相儒攝／金馬執委會提供）

記者羅志華／台北報導

知名製片裴祥泉生前指定徒弟邱瓈寬為遺囑執行人，將2億遺產分配給眾徒弟，但裴祥泉胞妹裴祥麟不滿沒分配到遺產，提遺囑無效告訴一審勝訴；知名導演朱延平主張裴祥泉生前欠他3600萬債務，向裴祥泉親屬請求返還，北院3月30日判他們，應以繼承到的遺產為限，最高給付朱延平3600萬元。

裴祥泉生前沒有子女，並指定徒弟、知名導演邱瓈寬為遺囑執行人，將2億遺產分配給邱瓈寬、楊智銘等人，裴祥泉的胞妹裴祥麟不滿一毛都沒分到，提起遺囑無效訴訟，一審勝訴，目前高院審理中。

裴祥泉生前與朱延平合作發行多部電影，自1983年起的《1938大驚奇》、《四傻害羞》，1987年《大頭兵》1、2、3集、《先生騙鬼》，1988年《天才一大樂》、《天才小兵》、《報告典獄長》。

朱延平主張，裴祥泉生前為投資電影，至2005年8月間借款達3000萬元，裴祥泉也簽下本票擔保，2008年結算時，借款金額已達3600萬元，並另外簽下本票；裴祥泉離世後，他的兄弟及妹妹並沒有拋棄繼承，應從繼承自裴祥泉的遺產中，將3600萬元還給他。

裴祥泉的手足們雖承認未拋棄繼承，卻主張朱延平的所持的本票無效，不願還錢。

北院審酌裴祥泉向朱延平簽下的借據、本票，認為有借貸事實，且邱瓈寬也證稱，裴祥泉生前向朱延平提議，電影賺了錢先不分、要繼續投資電影，在2004、2005年結算時，借款金額達3000萬元，2008年第二次結算，是一筆3000多萬的金額，裴祥泉也有在票據上簽名；法官認定借貸金額，應與朱延平所提的本票面額3600萬元相當。

經勘驗後，本票上的簽名也確為裴祥親簽，北院3月30日判裴祥泉的手足們，應返還裴祥泉生前欠朱延平的3600萬債務，但給付金額以繼承到的遺產為限。

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