「口罩放包包、洗手擦褲子、拿錢沒消毒」　醫曝11點不好習慣：最好改過來

▲現在全民戴口罩防新冠肺炎。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

急診科醫師白永嘉今天（1日）發文表示，台灣目前為止疫情算是控制得非常好，會不會造成大爆發，「清明節連假」這幾天非常關鍵；不能出國賞櫻花，大家當然都在國內玩，聽說日月潭、墾丁、花東旅館幾乎都滿了，「我很擔心。」他也分享11點「不好的習慣」。

白永嘉今在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書說，他觀察到民眾戴口罩、洗手、消毒有一些問題或是不好的習慣，大家一定要非常注意，最好可以改過來。

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1、洗手的時間不夠長

2、有時忘記使用肥皂洗手

3、洗手完手擦在褲子上

4、摸完電梯按鈕或捷運扶手的手，不經意揉眼睛、摸臉和嘴

5、口罩脫下來直接放口袋或包包

6、戴著口罩時觸摸口罩表面

7、佩戴用過的口罩之後沒有再洗一次手

8、用手捂嘴打噴嚏

9、使用信用卡健保卡後沒消毒直接放包包

10、拿錢找錢之後沒洗手或酒精消毒

11、洗完手卻一直沒消毒手機

白永嘉指出，「你有沒有不小心上面提到的缺點呢？家人朋友們要彼此互相提醒喔，每一個人紮實地做好戴口罩、洗手、消毒，台灣就很有機會把疫情控制得住。」

▼不好習慣：洗完手卻一直沒消毒手機。（圖／記者孫于珊攝）

▼不好習慣：用手捂嘴打噴嚏。（圖／記者孫于珊攝）

▼不好習慣：拿錢找錢之後沒洗手或酒精消毒。（圖／記者陳俊宏攝）