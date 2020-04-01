台灣跟進「社交距離1公尺」　台大醫質疑：為何要學「歪國人」？

▲政府公布最新社交距離規定，引起討論。（圖／記者徐斌慎攝）

記者劉亭／綜合報導

為了防範新冠肺炎蔓延，中央流行疫情指揮中心陳時中昨（3月31）日公布，應保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。台大感染科醫師李秉穎對此規定表示質疑，「我認為台灣既沒有失控的社區感染，為何要學不戴口罩的歪國人對距離的規定？」

李秉穎認為，目前台灣還沒有出現失控的社區感染，戴口罩就可以防範飛沫傳染，「這種規定還要處罰人？所有情侶都要被罰？現在台灣最多的是境外移入與家內群聚感染，政府最好能去所有家中查核家人有沒有保持『社交距離』！」

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▲新冠肺炎疫情升溫，搭乘捷運民眾戴口罩，但難拉出適當社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

許多網友紛紛留言，「為什麼1公尺而已，為什麼不是2公尺或3公尺？」、「吃飯的時候怎麼辦？如何維持距離？」、「Distancing rule 並沒有規範家庭內部。美國的多數法律規定無法規範家庭生活，因為後者屬於個人隱私且無法執行」、「我很想跟病人有二公尺的治療距離」、「老師這樣沒有順時鐘⋯（逃）」。

陳時中公布，非特定空間社交距離，應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如果有無法維持就應戴口罩。陳時中會後再度解釋何謂1公尺的距離，「一個手退一步，像跳吉魯巴」一樣。詳細內容專家這在研究中，將於4月1日再行宣布。

行政院長蘇貞昌也在立法院表示，鑑於新冠肺炎漸趨嚴峻，將訂出社交規範與指引，大概是一隻手臂距離，主要是管理公共場合而非家庭，也不會第一時間就開罰。