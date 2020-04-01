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蘋果收購天氣應用程式Dark Sky　Android用戶只能用到7月1日！

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▲Dark Sky App。（圖／翻攝自9to5google）

▲Dark Sky App。（圖／翻攝自9to5google）

記者陳心怡／外電報導

根據《CNBC》報導，蘋果昨（31）日宣布收購天氣服務應用程式Dark Sky，主要目的是想增強和天氣相關應用。但Android用戶不能再下載此一App，原先訂戶可以繼續使用到7月1日， 並獲得退款。

Dark Sky於八年前發布，服務範圍早就已經進入到網頁、iPhone及Android平台，它之所以會被蘋果相中主要是因為服務提供非常具體的數據和通知，Dark Sky的功能包括會在下雨時，發出警告提醒用戶，也因此曾獲Apple Design Award獎項。

Dark Sky透過官網宣布收購消息，聲明稱：「我們感到很興奮，相比以前單靠自己，現在我們有機會接觸更多用戶，擁有更大影響力。」

蘋果從第一代iPhone推出時，就在設備中內建天氣App，現在它的數據來自The Weather Channel。收購Dark Sky之後，蘋果勢必會對Weather App進一步做優化。

未來Dark Sky仍然會透過App Store向iPhone、iPad用戶銷售，價格3.99美元。

不過，Dark Sky表示，其API服務（允許其他應用程式使用其天氣數據）將不再接受新的註冊，並將在2021年底結束運行。其他幾款Weather應用程式都依賴Dark Sky的數據，這意味著他們將重新尋找新的來源。

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