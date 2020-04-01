蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

▲有開發人員發現，iOS 13.4.5 beta中Apple Music歌曲可分享至Instagram限時動態。（圖／翻攝自Twitter／Jota Melo）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果上周甫釋出iOS 13.4作業系統更新，昨日就向開發人員發布iOS 13.4.5的Beta測試版。其中令人驚喜的是，有Apple Music用戶在其中發現一項有趣的新功能，可透過Apple Music在Instagram及Facebook限時動態上分享歌曲，目前該功能僅有少部分地區的Spotify支援。

科技網站《9to5Mac》報導，使用iOS 13.4.5在限時動態上分享Apple Music歌曲非常簡單。用戶僅需在iPhone或iPad上打開音樂App，選擇一首歌後點擊「分享」即可看到Instagram的選項。

點擊Instagram分享後，其將自動開啟Instagram限時動態，生成一個模糊動態背景，上方則顯示類歌曲封面、名稱及演唱者姓名的資訊卡。用戶可進一步從此處將其分享至Facebook限時動態。其他Instagram用戶僅需點擊資訊卡即可開啟Apple Music聆聽完整歌曲。

Saiu o primeiro beta do iOS 13.4.5! E agora você pode compartilhar músicas (além de álbuns e playlists) para as stories do Instagram e Facebook!! pic.twitter.com/hnYBuoV0Jt — Jota Melo (@Jota) March 31, 2020

iOS 13.4.5目前僅適用於開發人員，但蘋果也可能會在Apple Beta軟體計畫中發布，而何時將正式向所有用戶推出目前尚未可知。

蘋果近來不斷改善Apple Music使其能在串流媒體群雄爭霸的現在對使用者更具吸引力。Apple Music「辦公室DJ」上周添增了全新的播放列表「Get Up! Mix活力充電站」，當中的歌曲全部都是能讓用戶雀躍、會心一笑，忍不住大聲跟唱的歌曲。