　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iOS 13.4.5 beta，IG限動可分享Apple Music歌曲。（圖／翻攝自Twitter／Jota Melo）

▲有開發人員發現，iOS 13.4.5 beta中Apple Music歌曲可分享至Instagram限時動態。（圖／翻攝自Twitter／Jota Melo）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果上周甫釋出iOS 13.4作業系統更新，昨日就向開發人員發布iOS 13.4.5的Beta測試版。其中令人驚喜的是，有Apple Music用戶在其中發現一項有趣的新功能，可透過Apple Music在Instagram及Facebook限時動態上分享歌曲，目前該功能僅有少部分地區的Spotify支援。

科技網站《9to5Mac》報導，使用iOS 13.4.5在限時動態上分享Apple Music歌曲非常簡單。用戶僅需在iPhone或iPad上打開音樂App，選擇一首歌後點擊「分享」即可看到Instagram的選項。

點擊Instagram分享後，其將自動開啟Instagram限時動態，生成一個模糊動態背景，上方則顯示類歌曲封面、名稱及演唱者姓名的資訊卡。用戶可進一步從此處將其分享至Facebook限時動態。其他Instagram用戶僅需點擊資訊卡即可開啟Apple Music聆聽完整歌曲。

iOS 13.4.5目前僅適用於開發人員，但蘋果也可能會在Apple Beta軟體計畫中發布，而何時將正式向所有用戶推出目前尚未可知。

蘋果近來不斷改善Apple Music使其能在串流媒體群雄爭霸的現在對使用者更具吸引力。Apple Music「辦公室DJ」上周添增了全新的播放列表「Get Up! Mix活力充電站」，當中的歌曲全部都是能讓用戶雀躍、會心一笑，忍不住大聲跟唱的歌曲。

ET快訊
清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：到我這
政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除
接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：並無「叔姪關係」
中職最終決定4月11日關門打！全世界第一開打職棒
英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國
公司裁員！善良妹看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Palo Alto Networks示警老舊作業系統　為醫療影像裝置帶來威脅

Uber為抗疫出力！全球提供1000萬次免費乘車、送餐服務

平價款新iPhone本月報到　推特爆料達人：4/15發表、4/22發貨

手機做膩了？OPPO「跨界」推出美顏粉餅…耳機

蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

蘋果收購天氣應用程式Dark Sky　Android用戶只能用到7月1日！

Fitbit Charge 4手環亮相　終於內建GPS功能

Microsoft 365個人版/家用版正式推出　智慧雲端訂閱制服務4/21上線

睡得好也是防疫的一種　戴上智慧錶就能替你掌握

你敢出門我就爆雷！Netflix廣告看板劇透影集結果

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

Palo Alto Networks示警老舊作業系統　為醫療影像裝置帶來威脅

Uber為抗疫出力！全球提供1000萬次免費乘車、送餐服務

平價款新iPhone本月報到　推特爆料達人：4/15發表、4/22發貨

手機做膩了？OPPO「跨界」推出美顏粉餅…耳機

蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

蘋果收購天氣應用程式Dark Sky　Android用戶只能用到7月1日！

Fitbit Charge 4手環亮相　終於內建GPS功能

Microsoft 365個人版/家用版正式推出　智慧雲端訂閱制服務4/21上線

睡得好也是防疫的一種　戴上智慧錶就能替你掌握

你敢出門我就爆雷！Netflix廣告看板劇透影集結果

中職／米蘭達首局連飆3K　獅象首局0比0

抗癌吃對才有幫助　5大原則讓癌細胞止步

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

中職／禁止球迷隔柵欄開球　中職已請球隊做好管制

Palo Alto Networks示警老舊作業系統　為醫療影像裝置帶來威脅

陳為民交小27歲高中妹　自曝體力不行「這件事」只能撐20分鐘

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

黃金愛河收攤「愛情產業」將斷鍊　鄭照新：會有新規劃

因疫情JDI出售LCD廠進度延後　先以2億美元賣設備給「大客戶」

「怕被感染」學齡前打預防針少3成　慈濟醫：不是只有防疫重要

3C家電熱門新聞

果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點整理

Apple絕美全新iPad Pro七大特點

你敢出門我就爆雷！Netflix廣告看板劇透影集結果

Google停售Pixel 3系列　官方建議買新機或到其他平台找庫存

iPhone 9手機殼實拍照曝光！最快4月5日開賣

iPad Pro 2020獨家搶先體驗

最新MacBook Air三大更新重點

Microsoft 365個人版/家用版正式推出

蘋果收購天氣應用程式Dark Sky　Android用戶只能用到7月1日！

愛奇藝台灣站上萬組序號陪你居家隔離

平價款新iPhone本月報到

小米米粉節掃地機器人現省1000元

HTC VIVE COSMOS ELITE開放預購單賣　老客戶享優惠升級方案

iOS 13.4.5 beta版釋出　IG限動可分享Apple Music歌曲

更多熱門

相關新聞

蘋果收購天氣應用程式Dark Sky　Android用戶只能用到7月1日！

蘋果收購天氣應用程式Dark Sky　Android用戶只能用到7月1日！

根據《CNBC》報導，蘋果昨（31）日宣布收購天氣服務應用程式Dark Sky，主要目的是想增強和天氣相關應用。但Android用戶不能再下載此一App，原先訂戶可以繼續使用到7月1日， 並獲得退款。

女童高空丟蘋果　重傷3月大女嬰

女童高空丟蘋果　重傷3月大女嬰

果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點整理

果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點整理

美國券商看壞iPhone 12延後發表！最糟延至2021年　

美國券商看壞iPhone 12延後發表！最糟延至2021年　

彭博：iPhone 12將如期發表　新版HomePod等產品開發中

彭博：iPhone 12將如期發表　新版HomePod等產品開發中

關鍵字：

蘋果InstagramApple Music限時動態

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面