蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

▲有開發人員發現,iOS 13.4.5 beta中Apple Music歌曲可分享至Instagram限時動態。(圖/翻攝自Twitter/Jota Melo)

記者王曉敏/綜合報導

蘋果上周甫釋出iOS 13.4作業系統更新,昨日就向開發人員發布iOS 13.4.5的Beta測試版。其中令人驚喜的是,有Apple Music用戶在其中發現一項有趣的新功能,可透過Apple Music在Instagram及Facebook限時動態上分享歌曲,目前該功能僅有少部分地區的Spotify支援。

科技網站《9to5Mac》報導,使用iOS 13.4.5在限時動態上分享Apple Music歌曲非常簡單。用戶僅需在iPhone或iPad上打開音樂App,選擇一首歌後點擊「分享」即可看到Instagram的選項。

點擊Instagram分享後,其將自動開啟Instagram限時動態,生成一個模糊動態背景,上方則顯示類歌曲封面、名稱及演唱者姓名的資訊卡。用戶可進一步從此處將其分享至Facebook限時動態。其他Instagram用戶僅需點擊資訊卡即可開啟Apple Music聆聽完整歌曲。

Saiu o primeiro beta do iOS 13.4.5! E agora você pode compartilhar músicas (além de álbuns e playlists) para as stories do Instagram e Facebook!! pic.twitter.com/hnYBuoV0Jt