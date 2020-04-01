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「該不該戴口罩」美國也在吵　川普建議：「以圍巾代替」效果會很棒！

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普建議人們可以圍巾代替口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）陰影之下，「該不該戴口罩」成為全球熱議的問題。世界衛生組織（WHO）不建議一般民眾戴口罩，但有越來越多官員和專家持不同意見。美國總統（Donald Trump）也坦言，短時間內可能會經常看到有人戴口罩，同時建議人民可以「以圍巾代替口罩」。

川普上月30日才在白宮例行防疫記者會上表示，將研究專家認為應該使用口罩的建議。人們不會需要永遠戴著口罩，但在狀況獲得控制以前，短時間內可能需要使用。

他31日又在記者會上建議，美國人可以把圍巾當成口罩使用，「你可以用圍巾。很多人都有圍巾，圍巾會有很好的效果。我想如果人們想戴口罩，絕對沒有壞處。但如果你願意，可以使用圍巾，而不是出門買口罩。你可以用圍巾或其他東西遮住臉部，不一定要是口罩。我們正在生產數百萬個口罩，但希望這些口罩可以送到醫院」，不希望一般民眾的需求導致醫院口罩短缺。

包括公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）在內的美國官員此前曾表示，口罩使用不當會造成反效果，因此建議普通人不應使用。批評人士指出，官員應該承認他們如此建議是因口罩短缺。

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）則透露，白宮正積極討論在公共場合更廣泛使用口罩的建議，但需確保不會擠壓到醫護人員可用的資源，「若我們有足夠的口罩，就會認真考慮擴大使用口罩的範圍。我們目前還沒走到這一步，但已經很接近做出決定了。」

奧地利、捷克及斯洛伐克都強制人民在公共場合戴口罩，捷克人甚至親手縫製口罩，以克服短缺。德國城市吉納也表示，計畫在商店、大眾交通工具和其他公共場所強制民眾戴口罩，或是以圍巾、一塊布遮住口鼻。在最早爆發疫情的中國，防疫當局也建議民眾外出時戴上口罩。

WHO則堅持，沒有生病或需要照顧病人的民眾不需配戴口罩，將資源留給最需要口罩的前線醫療人員。且2015年一項研究顯示，醫學院學生戴著醫療口罩時平均觸摸臉部23次，而接觸皮膚表面後觸碰臉部正是感染新冠肺炎的主要途徑。因此若不當使用口罩，反而會增加染病的風險。

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