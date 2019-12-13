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以東森購物人為傲　東森購物節目部襄理曾美寧

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▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

大學主修企業管理的我，只因對電視媒體感興趣，進入電視產業一路從助理做到製作人。10個年頭下來，從未想過會加入電視購物；畢竟，當年台灣的電視購物在電視人眼中∼不正統！2005年8月，在人生最低潮的時候，好友的一句話，我踏入了當時已是台灣電視購物龍頭的東森購物。從傳統電視產業的製作人轉入電視購物，我永遠記得當時面試官的一段話：「電視經歷豐富的你，在電視購物絕對可以善用你的經驗；但，在電購的世界，你就是白紙！就是從頭來！」是的，這段話讓我在東森購物14年，始終如一，熱情不斷。從一無所有做到部門小主管，回想當時眼界狹隘的不以為然,現在的我，可是完全以身為最正統的電視購物人為傲！

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

身為東森的「中生代」

這14年來在東森，就是不斷創造不斷創新，不斷學習再不斷的攀高！電視購物製作人是節目人、更是行銷人。不似傳統的電視製作人，得等到節目播出才知道收視率，才知道自己表現如何。電視購物製作人要會說故事，創造播出三分鐘就必須吸引住消費者的目光，停下遙控器收看購物專家的說明與介紹，進而在40分鐘裡創造業績、決定銷售成功與否。為了吸引觀眾目光，早期在販售七款效能的暢快人生時，我設計了七個燈箱對照七款口味，開場並運用暗場設計搭配逐一亮燈的噱頭，我跟夥伴們創造出單檔40分鐘2500組的銷售。又或者套用流行音樂改編歌詞，舞台上搭出類舞台劇的轉場場景，一字一句唱進觀眾的需求。而為了突顯語音滿線，我搭上流行，預錄舞者配上Super Junior的Sorry Sorry，用洗腦的音樂搭配文字「滿線打語音」，都讓消費者跟著我們的腳步走，也多次創下單檔千萬的業績！就是現今的ESV每日一物專案，我跟夥伴們也不負重望，締造了單日1200萬的最高紀錄！

為了精進節目製作的本事，我們還前往韓國現代購物交流學習！優秀傑出的團隊，加上購物霸主王總裁與歷任長官的支持與信任，我得以在製作人這個崗位上，結合興趣、施展專業、發揮想像，不斷的創新內容、締造紀錄，東森購物也成為電視購物業的標竿與仿效的對象。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

請繼續往下閱讀...

堅守崗位的「忠生代」

2010年，集團受力霸案波及東森易主，當時收視戶一度剩下不到150萬戶，節目部製作人也僅剩不到20人；但身為東森人，我們始終秉持東森精神，努力堅 守崗位，讓招牌不致蒙灰。即便收視戶銳減，沒有大廠商參與，大家一心一意就 是要證實東森仍是業界的No.1，令當時業界及市場都覺得不可思議！2012年的熄燈號，讓我們這群「忠生代」，淚灑中和景平路東森總部大門，我們彼此含淚祝福，但堅信這只是短暫的離別，因為「東森嚴選」絕對就是最好、也會更好，我們必然再見！終於，2013年東森的大家長王總裁回來了，大家再次歸隊，也再次展現戰力與實力，這就是我們的東森精神。

是「中生代」也是「忠生代」

東森購物在王總裁領導下，永遠有源源不絕的創新能量！我們的年紀雖然是「中生代」，但我們也是經驗老道、不畏挑戰的實力派！我也相信自己會一直是「忠生代」，因為有如此敢衝、敢投資，體恤照顧員工的老闆。我相信幸福企業與業界第一，不會是衝突，也絕不是口號！

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

在電視購物的舞台上，一晃眼已14個年頭。從企管出身到節目製作，不論商品銷售、腦力激盪、節目呈現、業績追求，我沒有疲態也不曾倦怠。在東森這個大家庭，除了滿滿感激，更覺得自己天天年輕！期許自己未來持續創新業績，創造公司、員工、廠商三贏，也能夠做到經驗傳承，這不單是身為東森購物一員的驕傲與責任，更是對自己人生目標的尊重與堅持！

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)
 

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就像王總裁說的，東森的文化，是將所有員工分成三種不同類型：其一是年長資深的「元老級領導」，運用並傳授累積多年的經驗智慧，引領公司前往正確的道路；中生代則是「壯年級領導」，貢獻他們的能力與精力，統籌各項交辦的指令；「年輕世代領導」則是以活潑的創意和旺盛的企圖心，接受上級的經驗傳承，並執行任務。這三種不同的員工組成,彼此合作無間、相輔相成,每個人都是東森大家庭中，溫暖而不可或缺的重要成員。

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東森登峰雲東森登峰雲東森購物曾美寧

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