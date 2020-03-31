多吃菜一定健康？專家：蔬菜也有分寒熱性「吃對方法、時機」才對身體有益

▲多吃蔬菜對於現代人來說是健康的選擇，但看在專家的眼中，卻不是完全正確。（圖／pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

在國人講求健康體態的當下，高纖、低熱量的蔬食餐點一躍成為新寵，比起高油、高熱量的肉類，多吃蔬菜對於現代人來說，就是「好健康」的選擇。然而現在有中、西醫專家楊淑媚、蔡昆道指出，常見的蔬菜也要吃對方法、吃對時機，才能為人體帶來該有的營養，例如馬鈴薯的皮擁有豐富營養，料理時應該要保留皮一起烹調；患有腎臟病、痛風的人忌吃四季豆等。以他們的觀點來看，蔬菜不可盲目多吃，而是「吃對蔬菜才有益」。

此外，楊淑媚與蔡昆道也依照個人體質與蔬菜性質，提出「蔬菜看人吃」的論點。少有人知道，大部分的蔬菜都偏屬寒涼性，只有少數的蔬菜是溫熱性的，但一定會有很多人問，「既然大部分的蔬菜都是寒涼的，那是不是寒性體質的人就不可以吃蔬菜了呢？」兩位專家解釋，「其實虛寒體質的人還是可以吃蔬菜，因為有一些蔬菜生吃的時候是寒的，不過煮熟了之後性質轉變了，像白蘿蔔和蓮藕，生的時候是性寒，熟的時候是性溫。另一種方式是在烹煮蔬菜的時候加入蔥、大蒜、薑、辣椒一起烹煮，這些溫熱性的蔬菜與寒涼性的蔬菜一起烹煮，可降低蔬菜的寒涼性，又可調味。」不過，體質虛寒的人還是要謹記，少生吃蔬菜（生菜沙拉），也不要一次喝太多蔬果汁，只要吃煮熟的蔬菜，問題就不大。

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人們的體質概分成熱性、寒性兩大類，楊淑媚與蔡昆道也整理出表格，只要依下面的簡易體質自我檢測表來進行檢測。若是熱性與寒性體質的項目都有打勾，則要看哪類被勾選的項目較多、哪種症狀較常出現，來判斷自己體質的熱、寒性。但他們也補充，「其實體質是複雜的，有時也會有寒熱夾雜的情形，這時可能就得請專業的中醫師來做體質判斷較準確。」



▲簡易體質自我檢測表、蔬菜寒熱屬性表、各體質適合吃的蔬菜一覽表。（圖／時報出版提供，下同）

檢測後如果是熱性體質的人，適合多吃各類蔬菜，少數溫熱性蔬菜則要少吃；如果是寒性體質的人，則適合多吃溫熱性、平性的蔬菜或烹煮過的蔬菜，生吃蔬菜（生菜沙拉）及喝蔬果汁則一次量不可太多。

「其實每一種蔬菜所含的營養成分都不相同，任何一種蔬菜都有其營養價值，所以不管體質是偏寒還是偏熱，每一種蔬菜都可以攝取，寒性體質的人還是可以吃寒涼性蔬菜，只要不要吃過量即可。」尤其熱性體質的人，更適合多方面攝取蔬菜，「因為蔬菜有清熱、生津、潤燥、通便、利尿的功效，對改善熱性體質的不適有很大的助益，所以應該多吃蔬菜。」

《蔬菜看人吃：不管有沒有生病，為了健康都要實踐的蔬服飲食法》

作者：楊淑媚、蔡昆道

出版社：時報出版

出版日期：2020/03/24

ISBN：9789571381275