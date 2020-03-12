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花蓮有機栽種技術獨冠全台　青農陳柏叡成功培育有機蔬菜種苗

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▲▼花蓮青農陳柏叡（中）與父親陳文富（左）從育苗、種植、生產到銷售一條龍方式。農糧署東區分署長陳昌岑（右）到田間關心輔導措施。（圖／記者王兆麟拍攝，下同）

▲▼花蓮青農陳柏叡（中）與父親陳文富（左）從育苗、種植、生產到銷售一條龍方式。農糧署東區分署長陳昌岑（右）到田間關心輔導措施。（圖／記者王兆麟拍攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為帶動有機農業持續成長，農委會近年來投入多項輔導資源，鼓勵農民轉型有機農業，花蓮縣因得天獨厚的環境及農友的認同，至2020年2月底有機栽培驗證面積達到2423公頃，占全國驗證面積25.2％。

因應田間種植及銷售上的人力需求，原在外地工作的二代青農也逐漸返鄉接棒。陳柏叡原本在台北工作，但在經歷一次產業調整後，決定返鄉發展，經過數年努力學習與實作，經由農糧署設施（備）的補助得以採精準化栽培管理，並將電子業品管作法導入有機栽培，有效降低有機蔬菜的生產成本，也獲得有機通路商的高度信賴，讓更多消費者能以較親民的價格享受花蓮有機農產品，達到農友與消費者雙贏。

農糧署東區分署說明，陳柏叡原在台北電子業公司擔任品管工作，負責產品出貨時的品質管理，因為大環境不佳，加上產業調整，在考量公司未來發展性後，決定返鄉跟隨父親從事有機農業。初期與父親的種植理念有不小的摩擦，主要因為自己有電子業品質管理的經驗，希望自家農場能使用機械耕作並更有效率的運用人力，減少不必要的時間成本，但父親則希望運用自有人力完成田間所有的作業，經過無數次的討論及溝通後，才逐漸取得父親的認同。

▲▼花蓮青農陳柏叡（中）與父親陳文富（左）從育苗、種植、生產到銷售一條龍方式。農糧署東區分署長陳昌岑（右）到田間關心輔導措施。（圖／記者王兆麟拍攝，下同）

為實踐自己的想法，陳柏叡除在自家農場學習蔬菜種植技術外，也常前往農業改良場等技術單位學習，結合田間實際作物生育狀況與專業學理上的判斷，進行田間肥培管理與病蟲害防治，在氣候變遷的環境下，可減少不必要的資材與人力浪費。

陳柏叡為避免種子污染風險與減少外購種苗成本，陳柏叡於3年前開始學習有機蔬菜的育苗技術，經過2年的努力，已能自行生產完全不使用化學資材的蔬菜種苗，並可供應自家80％的種苗需求，未來的目標是希望能配合農糧署的有機農業發展政策，取得有機種苗的驗證，讓自家農場成為花蓮第一家有機蔬菜育苗場，達成全有機生產的目標。

目前每月銷售有機蔬菜達2公噸以上，主要銷售通路與對象為台灣主婦聯盟生活消費合作社、里仁事業股份有限公司及網路宅配等外縣市客戶，讓其他縣市的民眾也能享受到花蓮優質安全的有機蔬菜。

▲▼花蓮青農陳柏叡（中）與父親陳文富（左）從育苗、種植、生產到銷售一條龍方式。農糧署東區分署長陳昌岑（右）到田間關心輔導措施。（圖／記者王兆麟拍攝，下同）

東區分署強調，有機農業促進法於2019年5月30日正式實施，農糧署為輔導農友轉型有機農業提供多項輔導措施，只要農友通過有機（含轉型期）驗證，或經友善環境耕作推廣團體登錄，經審查符合資格後即可申請有機及友善環境耕作補貼，另提供有機（含轉型期）驗證與檢驗費、有機質肥料、農業機械設備及生產設施補助、承租國有或公有地租金減免與租期保障，並輔導設置農民直銷站、農民市集及量販通路有機專櫃等協助行銷，請大家多消費有機驗證及友善環境耕作農產品，以行動支持台灣有機農業。

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