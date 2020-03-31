澳媒：中國掩蓋疫情使全球錯失良機　眾議員稱人類史上最惡劣隱匿

▲新冠肺炎疫情衝擊各國。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲媒體報導，《瘟疫來臨》（The Coming Plague）作者賈瑞特（Laurie Garrett）直指，中國早在去年12月就爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，然而當局試圖掩蓋疫情，世界因此錯失最佳防疫的時機。報導還援引美國眾議員麥考爾（Michael McCaul）話語指出，這是人類史上最惡劣的隱匿事件之一。

根據《中央社》，澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）29日播放《60分鐘》（60 Minutes）節目，其中包含一則深度調查報導，名為「天大的謊言：中國能減少冠狀病毒的全球影響嗎」（The great lie: Could China have reduced the global impact of coronavirus?）。受訪者為科學作家、普立茲獎得主賈瑞特。

賈瑞特透過節目聲稱，中國疫情去年12月就已擴散，儘管連她都知道此種病毒會人傳人，然而當時中方把矛頭指向華南海鮮市場，還說只要關閉市場就能解決問題。她特別提到吹哨人李文亮醫師，他曾警告有一種類似SARS的疫情出現，結果他卻被逼認錯，最後他甚至死於新冠肺炎。

共和黨籍眾議員麥考爾則形容，中國當局處理疫情的方式，是人類史上最惡劣的隱匿事件之一。他聲稱，曾有中國的化驗室找到新冠病毒基因組序列，然而得知狀況後卻選擇銷毀證據。

《60分鐘》報導，武漢爆發疫情幾周內，中國國家主席習近平與當局接連採取不可饒恕的行動，不斷撒下天大的謊言，讓全球陷入這場大流行；如果中國有一個值得信任的政府，疫情發生時就立刻報告，而不是隱匿好幾周，許多專家都估計，全球的冠狀病毒影響會減少95%。

報導還提到，任何一個負責任的政府，都知道在SARS事件過後，要立刻通知世界衛生組織（WHO），同時要採取所有措施來抑制未知的病毒，然而「中國沒有」。反而，就像車諾比事件的蘇聯一樣，它的反應不是一個負責任的政府。