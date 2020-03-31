最高法院分案不公遭批　院長鄭玉山下台、吳燦任新院長

▲最高法院院長鄭玉山因分案霸凌事件，黯然下台。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院去年爆發分案霸凌事件，高等法院女法官楊絮雲在調任最高法院期間，遭最高法院以分案漏洞霸凌，監察院調查後，認定最高法院分案不公、影響民眾對司法信賴。當時院長鄭玉山飽受批評，而總統府也在31日決定批准鄭玉山退職，將由最高法院庭長吳燦，升任最高法院新任院長。

楊絮雲在2017年9月7日調任最高法院辦事，而她認為最高法院將當時積壓許久、專業複雜的案件，全都塞給她辦理，最後在2018年3月間，以身體、家庭為由，轉調回高院民事庭。楊絮雲指出，當時最高法院特殊商事專庭共7名法官，她1個人分到20件複雜案件，其他6名法官總共只分到15件，包含RCA工殤案、太設與太百相關案、幸福人壽賠償案、台新銀與財政部爭訟案等大案，都在她手上，讓她睡都睡不好。

分案霸凌事件爆發後，監察院進行調查，並在去年11月公布調查報告，認定最高法院確實分案不公，影響民眾對司法信賴，請司法院督促改善並對院長鄭玉山進行職務監督。而當時鄭玉山回應，「我未能及時察覺缺失」、「制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔」。

而總統府在31日突然批准鄭玉山的退職令，將由最高法院刑四庭庭長吳燦升任，這也創下最高法院庭長直接升任院長的紀錄。吳燦現年67歲，國立臺灣大學法律系學士畢業，司法官訓練所司法官班第23期結業；歷任臺灣臺北地方法院法官、福建金門地方法院法官、臺灣宜蘭地方法院法官兼庭長、臺灣高等法院法官、最高法院法官、最高法院庭長。