暗夜縱火中和公寓9死　華僑李國輝辯不懂中文仍判死

▲中和出租公寓縱火害死9命，李國輝仍遭判死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。檢警事後逮捕緬甸華僑李國輝，李男一二審均遭判死刑，案經撤銷發回，原本都以中文應訊的李國輝，突然在更審期間說自己聽不懂中文，先前偵審過程的自白筆錄全都有問題，請求法院重新調查。更一審於31日宣判，李國輝仍遭判死刑，可上訴。

本案發生於2017年11月，新北市中和區興南路一處出租公寓在晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕緬甸華僑李國輝（52歲）。李男自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，在本案發生前，他就曾有2次縱火行為。而他為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但李男又說聽到莫名的聲音，2度警告出租處的蘇姓男子，最後他竟在2017年11月22日深夜，以寶特瓶盛裝汽油縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟。李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，並依殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，李男多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」一審將他判處死刑。上訴二審後，高院二審也將他判處死刑。案經撤銷發回，由高院進行更一審。

但更一審時，在台灣生活近20年的李國輝突然透過律師主張，聽不懂中文，所以先前警詢、檢方偵查、法院一二審期間所有的筆錄，因為都沒有翻譯協助，所以應訊時所作的自白證詞，全都不符合正當法律程序，請求法院重新調查。全案於31日宣判，合議庭仍認為李國輝犯罪手段兇殘，有與世永遠隔絕的必要，因此還是將他判處死刑、褫奪公權終身。可上訴。