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獨／噴槍父殺女案！法官驚「好像真的有」　鑑定報告曝：2人手上下擺動

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▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

去年1月發生在高雄一名3歲鄧姓女童跟父親前往加油站的自助洗車區時，遭空氣噴槍奪命，父親被告過失致死，而女童母親的委任律師黃子浩將現場監視器畫面送到第三方影像鑑定單位勘驗，現在鑑定報告出爐，鑑定報告當中陳述：「被告左手有上下擺動之行為，其中鄧童的手亦有上下移動的跡象，但不能確定是否是被告以右手拉著鄧童之手進行擺動」。

黃子皓律師說這份鑑定資料當中表述，女童跟被告左手有上下擺動的情況：「但是他沒有寫同步，但是有上下擺動的情況，按照常理來說，因為前面的影像階段其實小朋友在車上都是完全沒有動靜，當時小孩沒有動靜，但是她的體內有驗出抗組織胺成分，我們合理懷疑當下是處在一個昏睡的狀態，小朋友在昏睡的情況下，你的手為什麼會跟同時有擺動，頻率跟位置好像是差不多的，那很明顯你是抓著她的手在移動嘛！你為什麼要抓著她的手，我覺得這一點很可疑」。

▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紅色框框的部分就是鑑定報告當中表述「上下擺動」位置 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃子皓進一步解釋懷疑的部分是「可能在掙扎的過程中，父親把她給抓住，讓女童無法反抗，但是這一點從影像當中無法做出判斷」。其實早在去年11月29日開庭的時候，法官當庭也看過這一段影片，黃子皓就指出父親持噴槍進入車輛右前座後，女童手指就從父親腋下垂落，疑似在掙扎，當時法官以慢速勘驗監視畫面後，驚呼：「天啊！好像真的有」，指示書記官記載「不明物體」晃動。

不過就在今年3月底再度開庭的時候，黃子皓律師也將這份第三方影像鑑定單位勘驗報告交給了法官，法官當庭指示黃子皓要提供第三方影像鑑定單位的相關資料，初步了解第三分影像鑑定單位是司改會推薦給黃子皓。

▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲紅色框框的部分就是鑑定報告當中表述「上下擺動」位置 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

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