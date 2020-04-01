獨／3歲女高壓噴槍爆肺亡！詭異3傷口曝強灌次數　痛苦指數「無法評估」

▲委任律師黃子皓拿出法醫研究所回函，質疑口腔內有3傷，女童為何沒反抗 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

發生在去年1月，高雄市一名3歲鄧姓女童被父親一同帶往加油站自助洗車，結果發生女童被高壓噴槍釀成臟器破裂死亡案件，鄧姓女童母親的委任律師黃子皓在驗屍報告當中發現，女童口腔內有3處詭異傷痕，所以向法醫來提問，法醫回函3處傷勢代表了空氣噴槍灌入的次數，但是無法證明疼痛指數有多高。

法醫的驗屍報告當中提到，女童的嘴巴當中有三處傷勢，分別是上嘴唇中央偏右側黏膜點狀瘀傷（排列成環狀）外徑約0.8公分，內徑約0.5公分，另外口腔黏膜右上側，有一個1.3乘於0.4公分的傷口，最後是口腔後方中央部位咽喉黏膜曾撕裂傷，約0.5乘0.5公分。

▲法醫研究所回函 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃子皓看過驗屍報告之後，向法醫研究所去函詢問如果在口腔內造成這樣的傷勢，當下的疼痛感覺會是怎麼樣，黃子皓律師表示會問這樣的問題，是因為：「一個傷要造成皮下氣腫，肺部跟臟器破裂得這麼嚴重的傷，我們按照常理判斷，不太可能只是按壓一秒到兩秒鐘就能造成這麼嚴重的傷，那如果輕輕一按就能造成小朋友口腔內這麼疼痛，一個小朋友怎麼會拿著噴槍一直按，按到整個破裂程度，我覺得不太可能，違反常理邏輯」。

法醫驗屍回函當中就提到：「三處傷勢研判高壓空氣噴槍由口腔及咽喉部位灌入空氣的次數，因上述傷勢亦有可能有由1到2次高壓空氣噴槍在口腔中輕微的位移造成的可能性。因口腔黏膜層很薄，如高壓空氣噴槍由口腔及咽喉部位空氣灌入應會造成上述3處立即性的瘀傷或撕裂傷。因口腔黏膜下方有神經接受器，上述瘀傷或撕裂傷應會造成疼痛，至於疼痛指數為何無法評估」。

▲洗車場監視器畫面。（圖／記者吳奕靖攝）

同時黃子皓也提出一個疑點，就是監視器畫面也有拍到，女童父親在發現有異狀的時候：「他並沒有馬上做出緊急處置，他反而是把身體探到後駕駛座去，按照他的說法是因為空氣濾清器的接頭掉了，USB接頭掉了，他把它接上去，但是問題是當時你已經發現小孩子有異狀，你怎麼會做無關緊要的事情，事後也沒有任何急救的動作，在車上停留了一分鐘，這麼久的時間，還不叫救護車把她送醫，所以我覺得前階段能不能證明他有故意去放噴槍去殺人的行為，但是他後面急救的部分，很明顯有在拖延時間這樣一個想法」。所以黃子皓認為至少也有「未必故意」存在。

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