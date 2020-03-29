嚇死人！女童「找阿公」突衝過馬路　駕駛急煞差1秒就悲劇了

▲女童掙脫阿嬤的手，突然衝出路口，差1秒就被正要過綠燈的小客車撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名曾姓男子，27日下午開車行經竹南市區時，年約5歲的女童突然從路口闖出，直接橫越馬路找親人，曾男見狀立即煞車險撞上女童；女童阿嬤表示，自己正在打電話，突然女童鬆手直奔對街，才會差點釀禍；警方將依《道路交通管理處罰條例》罰款300元。

曾姓男子表示，27日下午1時許，自己正開車經過竹南鎮光復路與華東街口時，右前方突然衝出1名小女童，見狀後緊踩煞車，就差1秒就直接撞上去，自己更被嚇出一身冷汗，於是開窗破口大罵，婦女也頻頻道歉；事後曾男也把行車紀錄器ＰＯ上網，網友也留言表示駕駛反應超快「真的很危險」、「還好煞車夠好」、「差一點就再見了」。

女童的阿嬤指出，因為阿公正在對面醫院看診，自己剛帶著小朋友準備過馬路，因為正在講電話，另1隻牽著小孩的手突然被掙脫，看到阿公在對面，才會不管馬路上的車子直奔對街，自己也覺得非常抱歉。

警方表示，將會調閱曾男行車紀錄器，來找到家屬，並對家屬以《道路交通管理處罰條例》罰款新台幣300 元；警方也呼籲，家長帶小朋友外出時，多加注意小朋友的動態，切勿讓小朋友任意在路上奔跑，以免造成憾事的發生。

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