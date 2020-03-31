英國人扮成「灌木叢、垃圾袋」溜出門　鄰居笑：真的做到極致

記者張方瑀／綜合報導

英國新冠肺炎確診病例超過2萬，政府也在日前要求居民除了購買生活必需品、上班或醫療需求外，一律不允許外出。許多被「悶壞」的英國人開始想辦法溜出門透氣，有的人套上黑色大垃圾袋，讓自己看起來就像堆放在路邊的垃圾，更有人將自己打扮成灌木叢，在路上跑來跑去。

Person dresses as bush to sneak out during the coronavirus lockdown https://t.co/pWs19IGEKA pic.twitter.com/dAcHbL406c — New York Post (@nypost) March 30, 2020

有英國網友在抖音（TikTok）放上一段影片，影片中只見有「一棵灌木叢」蹲在馬路邊，結果這棵灌木叢竟然趁四下無人時，開始「拔腿狂奔」，原來這竟然是有人為了出門，不惜犧牲假扮。錄下這段影片的人也笑著表示，「鄰居已經將事情做到極致了！」

How we're leaving the house in quarantine. !! pic.twitter.com/NwjSYT53dG — Diabetes UK Guildford & SW Surrey Group (@diabetes_sw) March 30, 2020

也有人將黑色大垃圾袋剪出兩個洞，套在身上打扮成「垃圾人」，早到一半蹲下來，就像是一般路邊的垃圾一樣，根本不會有人發現。另外還有溫馨的一幕，一名8歲大的女孩沒有辦法舉行生日派對，所以她的父母就和整條街上的鄰居串通，請女孩走到家門口，接著整街的鄰居同時唱起生日快樂歌，讓女孩又驚又喜。

In the UK, little 8-year old Sophie was sad because she couldn't have a birthday party due to the quarantine.



When she went outside, her entire street did this...



pic.twitter.com/6tuBUrwLrQ — FierceWarriorNStilettos (@InactionNever) March 31, 2020

英國目前除了購買基本品、醫療需求與工作之外，居民須盡量減少外出，外出運動僅限一天一種，例如跑步、走路或騎單車，可以單獨運動，或與家中成員一起；人與人之間必須保持2公尺以上的距離，咖啡廳、酒吧、餐廳、電影院、健身房也都必須關閉。