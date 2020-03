英國人扮成「灌木叢、垃圾袋」溜出門　鄰居笑：真的做到極致

記者張方瑀/綜合報導

英國新冠肺炎確診病例超過2萬,政府也在日前要求居民除了購買生活必需品、上班或醫療需求外,一律不允許外出。許多被「悶壞」的英國人開始想辦法溜出門透氣,有的人套上黑色大垃圾袋,讓自己看起來就像堆放在路邊的垃圾,更有人將自己打扮成灌木叢,在路上跑來跑去。

有英國網友在抖音(TikTok)放上一段影片,影片中只見有「一棵灌木叢」蹲在馬路邊,結果這棵灌木叢竟然趁四下無人時,開始「拔腿狂奔」,原來這竟然是有人為了出門,不惜犧牲假扮。錄下這段影片的人也笑著表示,「鄰居已經將事情做到極致了!」

也有人將黑色大垃圾袋剪出兩個洞,套在身上打扮成「垃圾人」,早到一半蹲下來,就像是一般路邊的垃圾一樣,根本不會有人發現。另外還有溫馨的一幕,一名8歲大的女孩沒有辦法舉行生日派對,所以她的父母就和整條街上的鄰居串通,請女孩走到家門口,接著整街的鄰居同時唱起生日快樂歌,讓女孩又驚又喜。

In the UK, little 8-year old Sophie was sad because she couldn't have a birthday party due to the quarantine.



When she went outside, her entire street did this...



pic.twitter.com/6tuBUrwLrQ