1家6口超麻煩！他嘆「為何不開放1人領全家人口罩」　網破盲點全搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內口罩將從4月9日起放寬購買量，成人改為14天9片，兒童則是10片，且不限制單雙號。政策貼心改版獲得不少掌聲；然而，有網友認為，代購規定也該放寬，直言「為何不能一人幫全家人領呢？」

經濟部30日宣布好消息後，引起熱烈討論，在一片掌聲的同時，有網友在PTT發文建議，代領的規定應該也要放寬，「目前是只能幫一個人代領，但我覺得...如果是同一戶的家人，應該可以用戶口名簿證明，然後全部代領」。

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他接著表示，「如果一家六口，2個大人4個小孩，其他人需要上班上學，這樣要排3次才能領完一家人的口罩，實在是有點麻煩，為啥不能同一戶就一次領呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者唐詠絮攝）

對此，鄉民紛紛持反面看法，直言每間藥局都有一定的配送量，這樣一次領走這麼多片，別人都不用領了，「就是想要分散點發阿，不然都被同一家人領光」、「你家有需要，別人家就沒需要」、「這跟解壓縮有什麼不同」、「家裡沒老人的全領不到的意思」。還有熱心網友建議原po，之後也可以透過網路預購。

值得一提的是，經濟部表示，不久前的口罩日產能只有188萬片，現已經突破1200萬片，這每一片口罩都得來不易。由於口罩產能衝上來，所以在實體通路外，可以繼續維持保留給網路購買的份量，提醒在網路預購成功的民眾，收到簡訊取貨通知及序號後，記得至指定超商領取口罩。