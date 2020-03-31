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老爸牌「居家檢疫餐」威炸！她6天吃胖3公斤　萬人羨慕翻：比坐月子還補

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▲▼ 老爸牌的居家檢疫餐 。（圖／原PO授權提供）

▲ 老爸牌的居家檢疫餐 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

「說好的少一點呢？」一名女網友日前返國，正在進行居家檢疫，幸運的她不必因出不了門而擔心三餐問題，因為老爸總是會為她準備超澎湃的三餐。照片曝光後，網友們紛紛羨慕朝聖，直呼「比月子餐還高級」、「爸爸超棒」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己因為在日本打工度假的簽證到期，近期返回台灣，目前正進行居家檢疫。原PO說，到目前為止，她都乖乖待在4樓的房間隔離，連陽台都沒有踏出去，先前採檢的結果也是陰性。

請繼續往下閱讀...

因為不能出門的關係，原PO每天都請爸爸替她送三餐，不過也因為爸爸的愛「太豐盛了」，竟讓她在6天內就胖了3公斤，「我每天都吃超撐的啊啊啊啊！」

只見原PO貼出的照片中，老爸都會幫她用托盤裝三餐上來，早餐種類相當多變，不只有煎餃、飲料、薏仁牛奶、壽司、粽子等，還貼心準備了布丁、奶酪和西瓜，晚餐除了炒飯外，還有披薩、羹湯，且幾乎餐餐都有水果和點心可以吃。

▲▼ 老爸牌的居家檢疫餐 。（圖／原PO授權提供）

▲一早就有滿滿活力 。（圖／原PO授權提供）

幸福的她還貼出和爸爸的對話內容，只見她告訴對方「今天晚上不用幫我買晚餐，我吃太飽了。」爸爸還一臉問號「為什麼吃很飽？我又沒有給你準備很多。」讓她笑說「有一種飽叫爸爸覺得你吃不飽」。不過當爸爸下秒表明要去買臭豆腐時，她仍「口嫌體正直」地表示想要吃，讓網友們笑翻了。

▲▼ 老爸牌的居家檢疫餐 。（圖／原PO授權提供）

▲臭豆腐太難拒絕！（圖／原PO授權提供）

貼文上線約莫5小時後，已經火速吸引了1.6萬人按讚，大家紛紛笑說「比月子餐還誇張」，「你確定是居家檢疫嗎，這是坐月子吧」、「提升免疫力很重要，爸爸超棒」、「爸爸好可愛」、「比月子餐還高級」、「坐月子+1，只差沒有藥膳了」。

其他人也提醒原PO不忘要運動一下，以免出關後身形大走樣，爸媽認不出，「結果出關後變陌生人」、「來一片瑜珈墊吧」、「記得運動啊」、「出關必定要減肥啊」。

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