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宜蘭第二例！居家檢疫男從香港入境　「叫朋友來載」跑到桃園

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▲宜蘭一男子居家檢疫偷跑到外縣市，幸只接觸載一人，宜蘭衛生局長徐迺維（如圖）表示至少會罰10萬元。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭一男子居家檢疫偷跑到外縣市，幸只接觸一人，宜蘭衛生局長徐迺維（如圖）表示至少會罰10萬元。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

罰不怕！又有居家檢疫男子趴趴走，宜蘭衛生局長徐迺維31日表示，確有一名香港入境男子，回宜蘭居住，原應居家檢疫，30日閒不住竟請朋友開車載到桃園辦私事，男子行為不可原諒，至少會罰10萬元，而男子已被強制隔離在外縣市檢疫所，男子朋友的健康狀況良好。

宜蘭衛生局長徐迺維說，3月25日從香港入境一名男子，回到宜蘭居家檢疫，接受電子系統訊號監測，30日下午2時許點多，電子系統發出異常訊號，出動人力搜尋，確定不在家，發動全省及警政系統尋找，下午4時許在桃園找到人。

徐迺維表示，經了解，男子是請朋友開車載他到桃園去處理私人事務，過程中除朋友，沒接觸過其他人，男子居家檢疫，雖然本身健康狀況良好，並不是病人，朋友也健康良好，但居家檢疫需要更高標準要求，衛生局會加強持續關注。

徐迺維強調，男子「這種行為是不可原諒的！」，會依相關規定，至少會罰10萬元，而男子已強制隔離在外縣所的檢疫所。

徐迺維表示，宜蘭居家檢疫線上監管有800例，跑到外縣市是首例，之前則有一例開罰，是本月中有名居家檢疫者出門去附近買檳榔，經找回，裁罰10萬元。

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