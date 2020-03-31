全台306例最新分布！7縣市增確診「六都皆有、新北最多」　6淨土曝光

▲全台306例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）
記者陳俊宏／台北報導
台灣新冠肺炎30日新增8例確診，包括1例本土及7例境外移入；目前共累計306例，分別為262例境外移入及44例本土。根據衛福部疾管署31日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊最多有84例，新北市72例、台中市33例、桃園市31例等，目前仍有6縣市維持零確診。
民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至31日清晨最新更新，30日新增的8例確診分布在7縣市，其中包括六都，分別是新北市2例最多，台北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市和高雄市各1例。
而如果以總數306例確診來看，台北市依舊最多有84例，新北市72例、台中市33例、桃園市31例、高雄市25例、彰化縣14例、台南市13例等；而嘉義縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣仍維持0確診，嘉義縣是「西半部唯一淨土」。
中央流行疫情指揮中心30日表示，29日國內新增867例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計3萬777例（含2萬7378例排除），其中306例確診（30日新增案299至306），分別為262例境外移入及44例本土病例；確診個案中5人死亡，39人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
▼指揮中心30日舉行例行記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）
各縣市確診人數總數如下：
台北市：83→84（+1）
新北市：70→72（+2）
台中市：32→33（+1）
桃園市：30→31（+1）
高雄市：24→25（+1）
彰化縣：14（持平）
台南市：12→13（+1）
新竹市：6→7（+1）
屏東縣：6（持平）
新竹縣：4（持平）
雲林縣：4（持平）
苗栗縣：3（持平）
基隆市：3（持平）
嘉義市：3（持平）
南投縣：2（持平）
宜蘭縣：2（持平）
嘉義縣：0
澎湖縣：0
花蓮縣：0
台東縣：0
金門縣：0
連江縣：0