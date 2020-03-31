全台306例最新分布！7縣市增確診「六都皆有、新北最多」　6淨土曝光

▲全台306例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎30日新增8例確診，包括1例本土及7例境外移入；目前共累計306例，分別為262例境外移入及44例本土。根據衛福部疾管署31日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊最多有84例，新北市72例、台中市33例、桃園市31例等，目前仍有6縣市維持零確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至31日清晨最新更新，30日新增的8例確診分布在7縣市，其中包括六都，分別是新北市2例最多，台北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市和高雄市各1例。

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而如果以總數306例確診來看，台北市依舊最多有84例，新北市72例、台中市33例、桃園市31例、高雄市25例、彰化縣14例、台南市13例等；而嘉義縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣仍維持0確診，嘉義縣是「西半部唯一淨土」。

中央流行疫情指揮中心30日表示，29日國內新增867例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計3萬777例（含2萬7378例排除），其中306例確診（30日新增案299至306），分別為262例境外移入及44例本土病例；確診個案中5人死亡，39人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

▼指揮中心30日舉行例行記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

各縣市確診人數總數如下：

台北市：83→84（+1）

新北市：70→72（+2）

台中市：32→33（+1）

桃園市：30→31（+1）

高雄市：24→25（+1）

彰化縣：14（持平）

台南市：12→13（+1）

新竹市：6→7（+1）

屏東縣：6（持平）

新竹縣：4（持平）

雲林縣：4（持平）

苗栗縣：3（持平）

基隆市：3（持平）

嘉義市：3（持平）

南投縣：2（持平）

宜蘭縣：2（持平）

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0