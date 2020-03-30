高雄女遭眼鏡男「塞進小黃」失聯3天　台北內湖找到人了

▲警方北上調閱高鐵台北站及南港站的沿途相關監視器畫面，透過台北市警方協助，發現兩個人在內湖下車。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄市一名許姓女子日前下樓買飲料後人就不見了，突然就失聯，許女父親查看監視器發現一名男子將許女帶上車，家人立即報案並網路貼文協尋。鼓山分局29日循線在洪男內湖的住處找到許女，並將兩人帶回高雄了解。但許女父親已對洪男提告妨害自由，訊後函送高雄地檢署偵辦。

警方表示，從調閱監視器畫面中可發現3月27日早上，洪姓男子一早從台北搭高鐵到高雄，再搭計程車到許姓女子家樓下，洪男見許女走出來後，男子立即把許女帶到計程車上就往高鐵左營站準備搭高鐵，並在10時30分進入月台搭高鐵北上。

▲警方29日晚上將兩人從內湖帶回高雄了解整起事件的經過。（圖／記者翁進忠翻攝）



據了解，警方立即通知該計程車司機前來協助調查時，據司機計程車上行車紀錄器所錄下的通話內容，得知兩人將前往洪男位在台北市內湖區的住處後，就立即派專案小組北上調閱高鐵台北站及南港站的沿途相關監視器畫面來釐清人到底從那出站，透過台北市警方協助，發現兩個人在內湖下車，再進行相關訪查確認洪男住處。29日晚上就將兩人帶回高雄了解整起事件的經過。

▲高雄市一名許姓女子日前下樓買飲料後人突然就失聯，許女父親查看監視器發現一名男子將許女帶上車。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，洪姓男子與許姓女子約在2個月前在交友網站上認識，兩人就相約北上遊玩，兩人相處期間並未遭到拘禁或傷害。由於許女父親已對洪男提告妨害自由，全案訊後函送高雄地檢署偵辦。

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