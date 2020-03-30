關鍵35分鐘曝！運將突尿急「忘拔鑰匙」…劫匪偷車搶板信80萬　小黃找到了

▲▼北市板信銀行發生搶案！悍匪持槍掃射，北市特勤警員到場戒備。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者張君豪、黃彥傑、戴若涵／台北報導

位於台北市中山區北安路上的板信銀行，30日上午10時40分發生搶案！一名男子持M16步槍入內掃射4、5槍，劫走超過80萬元的現金，過程中保全右大腿中彈，被緊急送醫治療，所幸並無大礙。據警方調查，搶匪行搶後開著偷來的計程車逃逸，目前正擴大追緝當中。

中山分局30日上午10時41分獲報，北市北安路上板信銀行遭搶，隨即派員到場處理。根據調查，搶匪身穿黑色上衣、頭戴黑白帽、全程戴口罩蒙面、手持綠色布袋行搶，鑑識人員在現場撿拾彈殼後初步研判，搶匪所使用的槍枝為「M16步槍」，而搶匪犯案前先將計程車停放於銀行旁邊巷子，短短1分14秒行搶後，便轉身逃進巷內開計程車逃逸。

根據警方調查，搶匪所開的計程車是偷來的。30日上午8時55分，這輛計程車出現在北投區中央北路上的加油站，因運將下車上廁所沒有將鑰匙拔掉，當時為乘客的搶匪便趁機將車搶走。運將報案生財工具遭搶時稱，搶匪上午8時20分在芝山捷運站上車，要前往八里區龍源公墓，孰料，35分鐘後計程車卻遭偷走。

而搶匪犯案後往北安路630巷逃跑，警方透過車牌辨識發現，他上午10時50分經中山北路北往南方向逃逸，稍早作案用的計程車已於桃園龜山區文化二路、復興二路口尋獲，鑑識人員趕赴現場採證，警方已擴大加強巡邏，要將人緝捕歸案。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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