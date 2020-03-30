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民眾檢舉日增作為大數據　嘉義市交通熱點科技執法

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▲嘉義市針對交通檢舉熱點地區科技執法。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉義市建議裝卸貨停車及路段表。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義市中山路4月1日起，正式啟用違規停車科技執法系統。嘉義市警局統計2019年7月1日起至2020年3月28日止，民眾於警察局網站檢舉交通違規計21,291件（含檢舉違規停車9,169件）、110檢舉違規停車計6,874件，合計28,165件，其中檢舉違規停車16,043件（達56.96%），且檢舉案件有攀升趨勢，引發廣大民怨。嘉義市警局因此分析檢舉違規熱區，將持續針對併排停車、占用人行道停車、禁止臨時停車處所(紅線)停車及其他占用道路等違規行為加強稽查取締，獲民間社團發起票選活動達84%民眾認同，未來也將持續嚴正執法，同時也要求執行勤務員警於稽查取締時加強勸(宣)導、鳴笛警告。

▲嘉義市針對交通檢舉熱點地區科技執法。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉義市交通熱點地區。（圖／嘉義市警局提供）


警察局交通隊表示，對於中山路、文化路沿線商家有卸貨需求，市政府交通處業已劃設裝卸貨專用停車位，計有中山路310號、352號、396號、456號、353號、397號、485號、575-1號前及文化路155-2號前等9處，每日上午8時至下午3時為裝卸貨時段，其他車種請勿進入停車，違反者將依道路交通管理處條例第五十六條第一項第九款規定掣單舉發，下午3時以後則可供其他車輛停放；另有裝卸貨需求的商(店)家，除使用裝卸貨專用停車位外，劃設有禁止停車(黃)線路段等6處亦可供臨停使用，惟應注意交通安全並保持立即行駛之狀態。

▲嘉義市針對交通檢舉熱點地區科技執法。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉義市針對交通檢舉熱點地區科技執法宣導。（圖／嘉義市警局提供）


警察局局長張樹德表示，提供友善行人空間及用路人行車安全順暢，是大家共同的目標，敬請商家配合協助宣導，另對旅遊購物之民眾可利用中山路沿線周邊9處路外停車場及路邊停車格停車，以避免違規停車，減少車禍發生，保護市民生命財產安全，營造良好市容景觀，共同維護安全用路環境。

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