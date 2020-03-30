竹縣府公告失聯居家檢疫男陳念琦　半小時後…結局竟大逆轉　





▲男子陳念琦遭竹縣府公告居家檢疫施聯，沒小到半小時後結局大逆轉。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府30日傍晚公告從美國洛杉磯搭乘飛機返台、需進行居家檢疫男子陳念琦失聯，沒想到才過半小時左右，竟發現可能是烏龍一場，陳念琦從返台後即在北部的某旅館進行居家檢疫，縣府並針對此事發表聲明。

竹縣府聲明全文：

有關今日發布居家檢疫者失聯案，個案3月29日入境時無填寫台灣手機號碼，檢疫地址留新竹縣關西鎮。3月29日衛生福利部福利系統派案至關西鎮公所，防疫追蹤系統無說明個案要入住北市防疫旅館，經3月30日公所透過里長與個案爸爸聯繫，無法與個案取得聯絡，後經警政系統查詢下獲得個案台灣手機號碼，手機定位顯示為台北市松山區，因為鬧區且範圍兩公里，無法即刻掌握個案位置，3月30日下午公所與縣府均聯繫個案，仍無法取得聯繫，且個案並無意回撥，故3月30日17時發布失聯公告。

3月30日18時40分經縣警局通知個案手機定位清楚顯示為台北市防疫旅館附近，經縣府連絡該旅館，確認個案入住防疫旅館。對於傳出個案在入境時已填寫入住北市防疫旅館，但衛生福利部防疫追蹤系統卻無顯示個案入住防疫旅館資訊，本府已回報中央查明狀況，今已尋獲個案，請大眾不必恐慌。

民政司表示會追查狀況確認個案說明是否屬實。

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據了解，陳姓男子至返台後即入住北部某防疫旅館，30日經家訪人員訪視不到，又電聯不到才誤以為失聯，經公告約半小時即再次公告陳姓男子已於29日入住防疫旅館，本案是否如實、又是否涉及違反個資法等問題，仍有待釐清。

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