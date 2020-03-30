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出手護經濟！交部提早發包逾60件重大標案　預算規模超過700億

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▲▼交通部提早發包重大工程標案護經濟。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲交通部提早發包重大工程標案護經濟。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者賴文萱／台北報導

為因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情，維繫經濟動能，交通部長林佳龍指示，所屬各機關全力配合行政院頒布「109年加速公共建設計畫執行成效措施」，提早辦理本部各項重大建設計畫期程，預估可提早發包標案逾60件，預算金額超過700億。

疫情重創全球經濟，考量到未來台灣抗疫及經濟衝擊會更加艱辛，交通部在防疫、紓困振興作為外，還要再超前部署，擔任經濟成長的推手，全力提早推動各項重大建設，傾一切的力量帶動經濟再加速發展。

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目前交通部依據行政院頒布「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」，全面盤點國道、公路、鐵路、航海、航空等計畫中的工程，原定今年6月底前完成發包之標案，應盡量加速提前完成；原定下半年度完成發包標案，均應依原訂期程提前3個月完成發包。各標案發包後應於1個月內辦理開工。

▲交通部長林佳龍出席行政院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林佳龍表示，總計共有逾60件工程案提早發包，預算規模超過700億。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍在臉書表示，總計共有逾60件工程案提早發包，預算規模超過700億。另109年度已施工中重大工程，初步評估有59件工程，約116億元工程可趕辦執行；因工程趕辦而增加109年執行能量，提早執行110年標案計46件約35億元。

針對施工中之工程，在兼顧維持安全及工程品質前提下，皆以增加人員、機具及工作面…方式，趲趕進度。同時，為加速計畫執行，所有各施工中之工程皆應研擬具體趕工措施，增加1個月執行能量，提早辦理110年之計畫工項，並以經費流用、動支預備金及追加預算等方式加速辦理。

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