　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

宅在家防疫當道　OTT統計：2月流量成長3成

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲看電視,吃飯,懶惰,好吃懶做,休閒,宅。（圖／達志／示意圖）

▲根據OTT平台統計，受到疫情影響，民眾待在家的時間變成，光是2月的流量就成長了3成。（圖／達志／示意圖）

記者邱倢芯／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，許多人開始降低外出機率，乖乖宅在家；根據KKTV與LiTV兩大OTT平台統計，2月的流量就成長了3成，顯示出有許多人都願意乖乖宅在家防疫。

KKTV指出，統計至目前為止，2020年Q1比去年同期的流量成長近3成；而2月最受歡迎的日劇是由佐藤健、上白石萌音所主演的《戀愛可以持續到天長地久》；而收視率最高的動畫則為《鬼滅之刃》。

另外，LiTV則指出，光是2月的流量就增長了35%；且因為疫情橫掃全球，因此在收視表現最好的就是各大新聞台。

LiTV分析，這有可能是因為防疫期間觀眾認為電視新聞台報導資訊相較網路消息更為正確，因此新聞台的觀看時數有大幅成長。

其次是LiTV獨有的隨選頻道（整套看），特別在綜藝遊戲類型、與兒童節目觀看時數均有成長。有趣好玩的綜藝節目能緩解因疫情升溫而不安的情緒;另外配合政府防疫，觀眾宅在家時間變長，以及小朋友寒假延長，兒童類型與電影強片也有不錯的成長。

此外，電影受惠於這波疫情，收看率成長幅度最多，尤其是以動作片/喜劇片/戰爭片等感官刺激強的電影收看率最高；LiTV分析，或許是疫情讓大家壓力比較大，民眾需要情緒抒解，可紓壓的電影類型。

至於兒童、動漫收視表現也不錯，像是小朋友最喜歡的哆啦A夢、法國親子益智卡通；大小朋友都喜歡的蠟筆小新、我們這一家，以及討論度相當高的鬼滅之刃。

ET快訊
被逼問結婚生子！蕭敬騰談經紀人甜笑「看她想不想要」
竹縣府公告失聯居家檢疫男陳念琦　半小時後…結局竟大逆轉
官場接待文化害到5歲童　觀光局官員「翹班接兒」爆群聚危機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

宅在家防疫當道　OTT統計：2月流量成長3成

華為P40強打攝影功能　余承東：每支鏡頭成本要價100美元

Apple Watch將可用Siri操作Spotify　測試版本周上路

疫情不開玩笑！Google宣布取消今年愚人節活動

微軟修復Windows Defender錯誤　卻現Win10「無法正常開機」問題

學起來！9個Apple裝置小技巧　讓你在家工作更流暢

客製化自己的翻白眼Memoji！全新iOS13.4六大更新重點搶先看

FB在台再添夥伴　攜手MyGoPen為平台訊息把關

清明連假四天在家玩遊戲　趨勢科技提醒三大詐騙地雷

快被口罩悶壞了！新鮮空氣靠MEQ職人匠心在家找回來

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

宅在家防疫當道　OTT統計：2月流量成長3成

華為P40強打攝影功能　余承東：每支鏡頭成本要價100美元

Apple Watch將可用Siri操作Spotify　測試版本周上路

疫情不開玩笑！Google宣布取消今年愚人節活動

微軟修復Windows Defender錯誤　卻現Win10「無法正常開機」問題

學起來！9個Apple裝置小技巧　讓你在家工作更流暢

客製化自己的翻白眼Memoji！全新iOS13.4六大更新重點搶先看

FB在台再添夥伴　攜手MyGoPen為平台訊息把關

清明連假四天在家玩遊戲　趨勢科技提醒三大詐騙地雷

快被口罩悶壞了！新鮮空氣靠MEQ職人匠心在家找回來

新冠肺炎有解？這3種藥最受矚目　羥氯奎寧毒性、副作用都較少

花蓮卓溪林班地發生大火！直升機吊掛水袋搶撲救　火勢已延燒12小時

王品股東會紀念品出爐！網嗨：2200元餐飲禮券「史上CP值最高」

SBL／台銀不敵璞園6連敗　年度挑戰賽爭奪陷危機

影／金融股怎麼選？　財經專家：3大條件挑出這5檔存股標的

護士爸回家兒子飛奔討抱抱　他忍痛拒絕下秒手遮臉爆哭

大專棒聯／許峻暘狂飆14K封鎖國體　開南奪隊史第2冠

農漁會餐敘續辦第二攤！韓國瑜致詞完喝一杯後走人　對罷韓隻字未提

吳亦凡收工打籃球爆戀情！　「白衣女坐觀眾席」同天女星曬球場照…網怒了

安親班老師餵發霉蛋糕、罰半蹲…虐童7年稱他「每天開開心心」　母哭到崩潰

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

3C家電熱門新聞

LINE「訊息貼圖」全新登場　想說什麼100個字給你寫

iPad Pro 2020獨家搶先體驗

LINE聊天紀錄可以自動備份了！功能操作設定曝光

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款

最全蘋果居家防疫建議使用apps

微軟修復錯誤　卻現Win10「無法正常開機」問題

宏達電最新VR密室逃脫「賽博叛客」　化身駭客發起大數據爭奪戰

Google因疫情取消今年愚人節活動

為了Face ID！外媒曝蘋果MacBook擬還原「瀏海」設計

余承東：每支華為P40鏡頭成本要價100美元

趨勢科技提醒三大遊戲詐騙地雷

3C達人5招教你破解山寨AirPods

蘋果新版iPad Pro一拗即彎！YouTuber實測呼：軟得像奶油

更多熱門

相關新聞

縣府公告失聯居家檢疫男陳念琦　結局逆轉

縣府公告失聯居家檢疫男陳念琦　結局逆轉

新竹縣政府30日傍晚公告從美國洛杉磯搭乘飛機返台、需進行居家檢疫男子陳念琦失聯，沒想到才過了幾個小時，竟發現可能是烏龍一場，陳念琦從返台後即在北部的某旅館進行居家檢疫，縣府並針對此事發表聲明。

台北101從4／6起縮短營業時間

台北101從4／6起縮短營業時間

交部提早發包逾60件重大標案

交部提早發包逾60件重大標案

離島搭船民眾即日起要帶身分證件

離島搭船民眾即日起要帶身分證件

富邦金對台股有信心喊逢低加碼

富邦金對台股有信心喊逢低加碼

關鍵字：

OTTKKTVLiTV武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

台大醫還原「劉真就診內幕」！

劉真羽化成仙　靈車抵達三芝龍巖真龍殿

快訊／郝柏村14：47分三總逝世　享嵩壽101歲

奶汪上車跟回家　1年後變驚嚇包

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面