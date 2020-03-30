宅在家防疫當道　OTT統計：2月流量成長3成

▲根據OTT平台統計，受到疫情影響，民眾待在家的時間變成，光是2月的流量就成長了3成。（圖／達志／示意圖）

記者邱倢芯／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，許多人開始降低外出機率，乖乖宅在家；根據KKTV與LiTV兩大OTT平台統計，2月的流量就成長了3成，顯示出有許多人都願意乖乖宅在家防疫。

KKTV指出，統計至目前為止，2020年Q1比去年同期的流量成長近3成；而2月最受歡迎的日劇是由佐藤健、上白石萌音所主演的《戀愛可以持續到天長地久》；而收視率最高的動畫則為《鬼滅之刃》。

另外，LiTV則指出，光是2月的流量就增長了35%；且因為疫情橫掃全球，因此在收視表現最好的就是各大新聞台。

LiTV分析，這有可能是因為防疫期間觀眾認為電視新聞台報導資訊相較網路消息更為正確，因此新聞台的觀看時數有大幅成長。

其次是LiTV獨有的隨選頻道（整套看），特別在綜藝遊戲類型、與兒童節目觀看時數均有成長。有趣好玩的綜藝節目能緩解因疫情升溫而不安的情緒;另外配合政府防疫，觀眾宅在家時間變長，以及小朋友寒假延長，兒童類型與電影強片也有不錯的成長。

此外，電影受惠於這波疫情，收看率成長幅度最多，尤其是以動作片/喜劇片/戰爭片等感官刺激強的電影收看率最高；LiTV分析，或許是疫情讓大家壓力比較大，民眾需要情緒抒解，可紓壓的電影類型。

至於兒童、動漫收視表現也不錯，像是小朋友最喜歡的哆啦A夢、法國親子益智卡通；大小朋友都喜歡的蠟筆小新、我們這一家，以及討論度相當高的鬼滅之刃。