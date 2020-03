護士爸回家兒子飛奔討抱抱　他忍痛拒絕下秒手遮臉爆哭

▲沙烏地阿拉伯禁止信眾前往麥加朝聖。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

一名在首都利雅德(Riyadh)一家醫院工作的男護士沙哈拉尼(Naser Ali Al-Shahrani)在工作結束後後,一回到家就見到兒子穆罕默德(Mohamed)。正當穆罕默德張開雙手飛奔向前的時候,沙哈拉尼卻連忙阻止有任何的接觸,下一秒忍不住激動的情緒,蹲下來掩面哭泣。

這則影片在28日開始在網路上瘋傳,在沙哈拉尼蹲下爆哭之後,穆罕默德也下意識後退了幾步,顯得有些不知所措,為了保護兒子之下做出的抉擇,看得出來是相當煎熬。

沙烏地阿拉伯從當地時間23日起,開始實施長達21天的宵禁,所有居民必須待在家中直到禁令結束,相關醫護與安全軍事人員則不受此限。截至30日為止,沙國的累積確診病例達1299例,為了阻止疫情擴散,當局暫停了所有的禮拜活動,並關閉了清真寺、學校、購物中心和飯店等公眾場合。

這段影片惹哭許多網友,也再次顯示出醫護人員為這次的疫情付出許多,卻常常不為人知。有網友留言表示,「令人心碎」、「向所有醫護人員致敬」、「每個醫護人員都應該為自己感到驕傲」。

Naser Ali Al-Shahrani, a nurse in Riyadh, broke down after having to refuse a hug from his young son running to greet him after his shift at the hospital. Saudi Arabia reported 1,012 COVID-19 cases with three deaths as of March 26 pic.twitter.com/dc2nuBL3DJ