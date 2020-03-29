2020冬山河四季農遊活動　淹水廢棄農田改種荷花拚經濟

▲宜冬山鄉長林峻輔為廢棄農田改種荷花，拚觀光、經濟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山武淵村易淹水而荒廢的農田，將不再獲補助，冬山鄉長林峻輔基於農田鄰近冬山河親水公園，附近遊客人數眾多，為促進農地活化，提升地區觀光休閒產業發展，穩定農民收益，積極輔導推動轉型種植荷花。

冬山鄉公所表示，武淵村東八路附近農田，因位於冬山河畔易淹水地區，不易耕作，大部分田區長年處於廢耕狀態，為農糧署對地綠色環境給付計畫之耕作困難地，但這項計畫之耕作困難地補助措施於2020年底結束。

基於東八路附近農田區位處冬山河休閒農業區，鄰近冬山河親水公園，遊客人數眾多，公所為促進農地活化，提升地區觀光休閒產業發展，穩定農民收益，自2019年底開始，公所協助媒合農民與宜蘭縣冬山河產業發展協會合作，委託協會統一新植、栽培管理、採收及進行相關產銷作業。

目前協會代耕種植荷花面積達1.5公頃；為加強農作生產與休閒觀光產業結合發展，冬山河產業發展協會於29日在冬山河休閒農業區旅客中心及荷花種植田區舉辦「2020冬山河四季農遊活動」。

活動參與人數眾多，親子穿著青蛙裝實際下田種植荷花、吃割稻飯，體驗早期農村生活與農事活動，以帶入食農教育的理念，自己準備自己的餐食，是當季適合的親子活動，過程中可以了解食物的本質與愛護土地環境的理念，讓四季農遊的效益可以延伸與擴大，做中學、學中做，體驗不同的生活樂趣。

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