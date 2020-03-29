　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020冬山河四季農遊活動　淹水廢棄農田改種荷花拚經濟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜冬山鄉長林峻輔為廢棄農田改種荷花，拚觀光、經濟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜冬山鄉長林峻輔為廢棄農田改種荷花，拚觀光、經濟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山武淵村易淹水而荒廢的農田，將不再獲補助，冬山鄉長林峻輔基於農田鄰近冬山河親水公園，附近遊客人數眾多，為促進農地活化，提升地區觀光休閒產業發展，穩定農民收益，積極輔導推動轉型種植荷花。

▲▼宜冬山鄉長林峻輔為廢棄農田改種荷花，拚觀光、經濟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜冬山鄉長林峻輔為廢棄農田改種荷花，拚觀光、經濟。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

冬山鄉公所表示，武淵村東八路附近農田，因位於冬山河畔易淹水地區，不易耕作，大部分田區長年處於廢耕狀態，為農糧署對地綠色環境給付計畫之耕作困難地，但這項計畫之耕作困難地補助措施於2020年底結束。

基於東八路附近農田區位處冬山河休閒農業區，鄰近冬山河親水公園，遊客人數眾多，公所為促進農地活化，提升地區觀光休閒產業發展，穩定農民收益，自2019年底開始，公所協助媒合農民與宜蘭縣冬山河產業發展協會合作，委託協會統一新植、栽培管理、採收及進行相關產銷作業。

目前協會代耕種植荷花面積達1.5公頃；為加強農作生產與休閒觀光產業結合發展，冬山河產業發展協會於29日在冬山河休閒農業區旅客中心及荷花種植田區舉辦「2020冬山河四季農遊活動」。

活動參與人數眾多，親子穿著青蛙裝實際下田種植荷花、吃割稻飯，體驗早期農村生活與農事活動，以帶入食農教育的理念，自己準備自己的餐食，是當季適合的親子活動，過程中可以了解食物的本質與愛護土地環境的理念，讓四季農遊的效益可以延伸與擴大，做中學、學中做，體驗不同的生活樂趣。

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶　噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►阿伯癱倒宜蘭大學旁...暖心學生近身關切報案　驚知體溫38.8℃秒倒彈3步

►男散布羅東某銀行員確診假訊息　宜蘭警3小時火速逮人送辦

►男搭葛瑪蘭搭訕服務員　自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦

ET快訊
藍心湄待靈堂1小時　回憶劉真「抱怨辛龍」一開口就流淚：真的想
美研究打臉「新冠病毒從實驗室來」　對照蝙蝠體內病毒…中國不一
新北居家檢疫夫妻闖小三通..沒繳30萬罰款就落跑！人壽保險被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020冬山河四季農遊活動　淹水廢棄農田改種荷花拚經濟

補助民間設置太陽光電抗空污　中市府再加碼千萬元

霹靂戰警呂家偉　榮膺2020年台南市社會優秀青年

銅鑼燒2.0！銅鑼餅遇到客家福菜　花蓮好客手作課做出新滋味

疫情未趨緩令人憂！台東大學熬煮「防疫湯」供學生抗疫好學習

普悠瑪翻車倖存者棒球小巨炮「王羽飛」　擔任2020年家扶全國自強兒童

順應民意　台東太平溪路堤共構東49-1縣道提速為50公里

台南發生鵝染禽流感撲殺3103隻　黃偉哲呼籲業者加強防疫不可鬆懈

種樹救地球　3Q哥、台中議員千株樹苗半小時分送完

避免群聚感染！彰化加強醫療及長照機構　監測員工及家人健康

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

防疫新招？英國女怕爆新冠肺炎　躲「太空球」逛超市...網：誇張

《青你2》謝可寅C位Rap態度超殺！　「獲全場最高票」組合直接逆襲

防疫新招？他自製「頭戴雨傘防護罩」吃麵、搭捷運完美隔離...畫面超羞恥

天天跑步機報到！肉哥慢跑7個月 狂削22公斤鮪魚肚、竹筍奶bye～

2020冬山河四季農遊活動　淹水廢棄農田改種荷花拚經濟

補助民間設置太陽光電抗空污　中市府再加碼千萬元

霹靂戰警呂家偉　榮膺2020年台南市社會優秀青年

銅鑼燒2.0！銅鑼餅遇到客家福菜　花蓮好客手作課做出新滋味

疫情未趨緩令人憂！台東大學熬煮「防疫湯」供學生抗疫好學習

普悠瑪翻車倖存者棒球小巨炮「王羽飛」　擔任2020年家扶全國自強兒童

順應民意　台東太平溪路堤共構東49-1縣道提速為50公里

台南發生鵝染禽流感撲殺3103隻　黃偉哲呼籲業者加強防疫不可鬆懈

種樹救地球　3Q哥、台中議員千株樹苗半小時分送完

避免群聚感染！彰化加強醫療及長照機構　監測員工及家人健康

航源補進2位外援＋南華巴西球員　年輕戰力衝擊明年AFC資格

現烤雞蛋糕吃得到抹茶麻糬、爆漿巧克力　隱身羅東巷內的美美子咖啡廳

中職／許基宏為何上不了一軍　丘總：對決心態才是關鍵

LIVE／第三批武漢包機4護理師隨機將出發　指揮中心14時說明

瞎掰大馬疫情太險峻「路邊埋屍」！　李正皓道歉了…千字文還原節目內容

陸製口罩不符標準...醫嗆拒配戴！　荷蘭買130萬個被迫緊急召回60萬個

大專棒聯／落實防疫採梅花座　50人親友團「團進團出」

日職／阪神虎3人確診　呂彥青身體沒問題

鍾南山：中國沒有大量「無症狀感染者」　否則確診人數一定提高

6月底前若無法恢復比賽　歐足聯主席：最壞打算作廢本季

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

棒球小巨炮「王羽飛」　擔任2020年家扶全國自強兒童

疫情令人憂　東大熬煮「防疫湯」供學生抗疫

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

霹靂戰警呂家偉台南市社會優秀青年

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

中市府再加碼千萬元補助設置太陽光電

富豐食品廠使用逾期原料肉　被查獲

謊報居家檢疫需送醫　浪費醫療資源

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

台南發生鵝染禽流感撲殺3103隻

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

冬山河休閒農業區廢棄農田種荷花拚經濟

非防疫口罩價格混亂酒精也缺

桃園「台耀化學」　投入抗疫製藥

更多熱門

相關新聞

清水地熱會車不慎　自小客墜邊坡

清水地熱會車不慎　自小客墜邊坡

宜蘭縣大同鄉清水地熱鄰近道路28日下午3時08分發生車禍，一輛自小客在會車時疑似因不諳路況，不慎滑落一旁高度約5m深的邊坡；警消獲報到場後立即展開救援，幸車內2名人員均意識清楚、尚可正常對話，警消立即架梯協助2人脫困，經初步檢傷，陳姓女子右側肩膀疼痛，送往羅東聖母醫院就診，另名女子則無大礙，不願就醫。

快訊／蘇澳婦落海命危　送醫搶救中

快訊／蘇澳婦落海命危　送醫搶救中

宜蘭馬三飆速畫面曝！無辜司機遭撞當場亡

宜蘭馬三飆速畫面曝！無辜司機遭撞當場亡

宜蘭馬三自撞！1工人救出1司機失蹤

宜蘭馬三自撞！1工人救出1司機失蹤

即／五結鄉車禍！馬三自撞1死2命危

即／五結鄉車禍！馬三自撞1死2命危

關鍵字：

宜蘭冬山武淵村荒廢農田種荷花

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

世界首例！冰島出現「雙重新冠病毒感染者」帶突變病毒

無法親自到靈堂…劉香慈悲痛：請原諒我

羅志祥、周揚青爆「終於和好了」！一段甜蜜影片隔空放閃

紐西蘭po口罩機器　原來是來自台灣！

案269接待「神秘貴賓」　竟是官員兒子

腦死病患家屬「想捐心給劉真」卡關2原因

統神老婆「52kg露臉照」翻出！

推自己妹妹當C位！《青你2》練習生頂嘴導師被罵爆

強尼戴普監視器影片外流　安珀赫德婚內偷腥馬斯克

閃亮亮認分手1個月後「狠斷髮20cm」！

6縣市增加確診　全台283例分布出爐：台北80、新北67

蹭鼎泰豐開店7天慘倒閉！永康街排隊潮消失

更多

最夯影音

更多
許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..
曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面