宜蘭逼車互尬釀2死1重傷　休旅車駕駛「有逃亡之虞」被收押

▲警消搶救逼車互尬車禍的死傷者（如圖），涉案卻離開的趙姓男子，宜蘭檢方向宜蘭地院聲押獲准。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭28日發生逼車互尬造成他車2死1重傷意外，意外發生後涉及逼車互尬的另一車林姓駕駛卻離開現場，警方依過失致死、公共危險等罪，在28日移送林男偵辦，檢方連夜複訊後，以林男有逃亡之虞，向宜蘭地方法院聲押獲准。

宜蘭縣五結鄉上午發生一起嚴重車禍，一輛黑色馬三疑高速失控自撞停放路邊大貨車，造成2死、1命危慘劇。據目擊民眾表示，案發當時大貨車駕駛正與1名工人在車尾處聊天，怎料一輛馬三突衝出朝2人撞上！起初警消到場搶救時，僅見1工人卡在後方，未見到大貨車駕駛身影，原以為他失蹤，但經搜索及家屬指認後，確定卡在馬三副駕駛座的就是大貨車司機本人，遺憾被救出時他已身亡。

警方調查，肇事的路段同向有2線車道，林男駕駛灰色休旅車行駛在外側車道，趙男駕駛的黑色馬三則在林男前方，雙方先前就因互相超車結怨；林男在肇事路段時，認為馬三駕駛趙男駕車擋路，超車後疑故意偏向趙男車道「逼車」，導致黑色馬三高速失控，撞向路邊大貨車。趙男與60歲大貨車林姓駕駛不幸身亡，一旁工作的57歲林姓男子重傷命危。

涉及逼車互尬的林姓駕駛卻離開現場，警方依過失致死、公共危險等罪，在28日移送林男偵辦，檢方連夜複訊後，以林男有逃亡之虞，向宜蘭地方法院聲押獲准。

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