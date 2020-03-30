全台新冠肺炎「累計5例死亡」　莊人祥：還有9名重症使用呼吸器！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎昨晚新增3例死亡，目前累計5例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，以之前298例來算，有15例使用過呼吸器，而目前還有9例還在使用呼吸器治療中。

新增的3例死亡個案為案34、108和170。案34為50多歲女性，有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於28日確診。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳先前曾經透露，案34心臟衰竭情況嚴重。

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案108於3月5日至3月14日帶團至奧地利、捷克旅遊，3月17日出現發燒症狀，衛生單位安排就醫採檢通報，於3月19日確診；該個案本身體重比較重，體重比較重，心肺功能本來就會較差，個案在3/25後情形變不好，出現呼吸窘迫，不幸在昨天傍晚因為嚴重肺炎往生。

而案170是一名60多歲男性，去西班牙旅遊染疫，返台才發病，本身有癌症病史，確診住院時，就出現肺炎，之後發生多重器官衰竭和肺部嚴重浸潤，在昨日晚間過世。關於重症使用呼吸器的個案，莊人祥說，以298例來算，有15例使用過呼吸器，除了死亡和康復出院，目前還有9例還在使用呼吸器。