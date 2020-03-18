「肉包包」床戰乾爹！「蛋餅薇涵」直播公審判刑4月定讞





記者吳銘峯／台北報導

美女實況主「肉包包」自爆遭廖姓乾爹性侵，廖男請正妹實況主「蛋餅薇涵」開直播澄清，而「蛋餅薇涵」還加碼爆料某蔡姓網友外流性愛影片，蔡男提告。「蛋餅薇涵」一審遭判刑4月，上訴後「蛋餅薇涵」賠償蔡男達成和解，高院18日二審仍將她判刑4月，得易科罰金12萬元，但宣告緩刑2年的自新機會。全案定讞。

本案因2018年1月時，「肉包包」在直播時表示，自己與「廖姓乾爹」相處後漸漸喜歡上對方，某次聚會時被對方摸的意亂情迷，糊里糊塗的就與對方發生了不恰當的關係，前前後後共做了3次。而「肉包包」本想結束這段關係，但廖男卻以偷拍的照片、影片威脅，她最後選擇向男友坦白，並在實況上將一切說清楚。而網路上也瘋傳全長20多分鐘、經剪輯為5分鐘的性愛影片。

事件爆發後，廖男指責「肉包包」說法有誤，在另一位實況主「蛋餅薇涵」的直播中講出自己的說法。「蛋餅薇涵」還稱散播性愛影片的，其實是一位蔡姓男子，當場點開蔡姓男子的臉書進行網路公審。

「蛋餅薇涵」還嗆「散布的話呢，請大家找這位Messy Cary先生」「縱然八萬哥（即廖男）拍影片，他錯，可是散布的是他（即蔡男）」「反正呢，請大家要嘴砲、要攻擊、要罵人渣、要什麼送中監（送臺中監獄，指他人為罪犯）。散播的是這位人好不好」「我想要知道為人師表，阿為人師表你身為一位老師，你要教導我們國家的棟樑，你今天竟然去散播一個女生被偷拍的影片，那你還有什麼事情做不出來，那千萬‥‥不知道那老師是不是教女校欸，阿如果是教女校我跟你講即將會有一波轉學潮。」蔡男不滿，報警處理，檢方依照「加重誹謗罪」對「蛋餅薇涵」提起公訴。

一審法院審理後，認為「蛋餅薇涵」只聽信廖男片面之詞，就在網路直播中揭露蔡男臉書等個人資料，且為了衝高直播人氣，還在網路進行公審，使蔡男因此蒙受巨大身心壓力，依誹謗罪判刑4月。

案經上訴，高院二審審理時，「蛋餅薇涵」賠償蔡男損失，雙方達成和解。高院因此駁回上訴，仍將「蛋餅薇涵」判刑4月，得易科罰金12萬元，但宣告緩刑2年的自新機會，全案定讞。



▼蛋餅薇涵（左）、肉包包（右）。（圖／翻攝當事人臉書）