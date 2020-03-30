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49歲考上公職！她苦幹幾年怨「升不上去~」　網嘆走錯路：看年資的地方

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▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人選擇國考當公務員，就是希望能擁有安穩的鐵飯碗。一名婦人49歲那年考上公職，明明有能力也肯做，但就是無法升遷，為此她相當苦惱。網友們一面倒認為她選擇錯誤，不過還是有鄉民給予讚賞，直言她比很多年輕人認真。

網友在PTT發文提到，他有個阿姨在49歲的時候考上公職，做了好幾年，期間不斷抱怨長官沒升她，「說自己比一些年輕人還能幹，但就是沒有辦法升。」然而，原po卻認為，這個年紀當上公務員，就別汲汲營營於升遷了，應該好好規劃退休才是。

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讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，鄉民紛紛回應，「值得嘉獎，年紀這麼大，還考得贏一票剛畢業年輕人」、「沒辦法，只好調整心態」、「請她直接考高考比較實在」、「那麼想升遷，應留在看能力表現的民間企業阿，怎會想不開，跳到一個專看年資的地方」、「這年紀能幫忙分擔庶務性工作就很好，能幹是不太相信啦，不過以現在的規劃，50歲還要做個快20年，想升也不能說她什麼」。

另外，對於中年考上公職，有碰過相同情況的網友表示，「我受訓時的室友就是50歲考上，其實很多都是中年被裁員或已經退休的。有個53歲的阿伯就從科技業退的，他說閒不下來，另外一個50歲從金融業退的也是。」

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