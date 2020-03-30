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鄉民不解狂問「博恩不好笑卻超夯？」　網揭竄紅4關鍵：講英文強很多

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▲▼博恩,博恩夜夜秀。（圖／翻攝「Stand up, Brian！ 博恩站起來！」）

▲網紅博恩。（圖／翻攝自YouTube／Stand up, Brian! 博恩站起來！）

記者周亭瑋／綜合報導

知名脫口秀主持人博恩近日透露，過去曾被強暴的故事，掀起外界熱議。就有鄉民吐槽直言，「不懂他的笑點在哪？」釣出大票鄉民回應，一派人點出竄紅關鍵，認為他不斷在進步；但也有不少人嘲諷，「尷尬界的王者！」

在2020總統大選之際，網路脫口秀節目《博恩夜夜秀》受到高度關注，藍綠候選人也都上了該節目，而主持人博恩更廣撈大票粉絲，其YouTube頻道訂閱人數超過百萬人。

請繼續往下閱讀...

一個月前，博恩於TICC舉辦首場個人售票脫口秀，近日他也在頻道上陸續po出影片，其中某一片段敘述的是，博恩在求學階段曾遭性霸凌的過往，全場觀眾瞬間鴉雀無聲，最後他以幽默的口吻帶過結尾，事後更在臉書自爆，「完整的故事是，我從國小、國中、高中都被強暴過。」

▲▼博恩親身經歷。（圖／翻攝自臉書、YouTube／Stand up, Brian! 博恩站起來！）

▲博恩講述性霸凌的過往。（圖／翻攝自YouTube／Stand up, Brian! 博恩站起來！）

雖然博恩的初衷是希望，受害者能勇敢打開自己的心門，不過有鄉民認為，他以輕挑玩笑話來敘述性霸凌的經歷，可能會對擁有相同經歷的人造成傷害，也有人在PTT上發文直言，「最近跟人聊天問她們喜歡看哪些YouTuber的影片，有幾個人說博恩...覺得他很幽默很好笑，為了跟她們有點話題聊天，只好回家追了一些博恩的影片，可是呢...我發現我好像不是很懂博恩的幽默感跟好笑在哪？是小弟弟我的幽默感不夠嗎？

還有鄉民也不解直問，「不是我要批評啦，這就是模仿美國的脫口秀。節目形式就是博恩在台上講一句話，台下就會固定有罐頭笑聲，有時候也不是在講笑哏，台下還是笑，不知道在笑三小朋友，博恩到底好笑在哪？

▲▼博恩親身經歷。（圖／翻攝自臉書、YouTube／Stand up, Brian! 博恩站起來！）

▲博恩在臉書強調，「過去是可以放下的」，讓每一個受害者有勇氣打開心門擁抱自己。（圖／翻攝自臉書／Stand up, Brian! 博恩站起來！）

對此，不少人有相同看法，吐槽「不合我的胃口」、「他有在改善問題，喜劇是種天份，有的人光肢體表情就能逗樂觀眾...他不是，之前還習慣中斷表演停格等效反應，偏偏台下觀眾不插樁又不放效果音，整個尬到像災難」、「根本連討論的價值都沒有」、「美式幽默本來就不好笑，可是CCR都要假裝很好笑」、「無聊當有趣」、「中二自以為美式幽默」。

不過，也有許多鄉民點出博恩成功之處，包括政治議題引發討論、英文講得很好、節目不斷在進步、外型姣好等，「他講英文超有趣阿」、「博恩常常有地獄梗啊，就還滿幽默的」、「其實真的不算太好笑，但是一集比一集進步就很好了」、「講中文尷尬又超難笑，但講英文的片好笑很多」、「帥哥講什麼都好笑」、「有進步了，你去看夜夜秀第二季才知道什麼叫尷尬到背發癢」。

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