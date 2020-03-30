陳時中「研議訂社交距離罰則」　PTT掀戰：海龜爽爽玩，卻限制土龜聊天

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看疫情持續升溫，清明連假也將至，指揮官陳時中昨（29）日在記者會上表示，對於社交距離，目前有在研議是否能夠更嚴格規範。對此，網上掀起口水戰，不少鄉民劍指「海龜（海歸）」，還有許多人點出現實面，包括超商購物、搭公車、抱小孩等情況，直言「很難啦！」

現在許多國家開始實行所謂的「社交距離」，包括加拿大政府規定，人與人之間至少保持2公尺距離，若違反將開罰1千加元（約新台幣2.1萬元）；新加坡更下重典，若沒間隔1公尺以上的距離，包括排隊及固定座位，將面臨1萬新加坡幣（約台幣21萬元）的罰款及6個月有期徒刑。

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▲每天都有龐大的通勤族進出捷運站。（圖／ETtoday資料照）

拉回台灣，指揮官陳時中昨對此提到，現在有在思考沒有維持適當社交距離，要以相關處分來進行，希望讓事情做得更確實一點，「當然不會像新加坡一次罰好幾萬。」

隨著清明連假即將到來，是否會像香港一樣，禁止3人以上聚餐等相關執法？陳時中指出，法源沒問題，只是怎麼樣去執法才可行且有效，目前都還在討論。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

雖然部長表示，只是在「研議階段」，不過PTT上早已吵翻天，大票網友紛紛留言調侃，「海龜放進來亂不管，反而要人民遵守社交距離」、「本土再怎麼規定東規定西，都趕不上海龜確診數啦」、「海龜不禁，卻要對本土開刀...真行」、「海龜爽爽玩，限制土龜聊天」、「海龜集中隔離，比較容易做到」。

另外，不少鄉民也認為，單就上班課、通勤等方面，執行起來就相當困難，「上班算公共場合嗎」、「上課算社交嗎」、「大眾運輸勒，學生上班族通勤怎辦」、「抱小孩的怎麼辦」、「排口罩很難避免吧」。當然，還是有網友是支持的，「完全支持，一堆人不戴口罩就在聊天，有人中就群聚感染。」

▲大票鄉民留言表示不滿。（圖／翻攝自PTT）

值得一提的是，美國麻省理工學院（MIT）一項新報告指出，經由感染者打噴嚏或咳嗽的飛沫傳播，微量病毒在溫暖的天氣裡，可達到8公尺遠，並在空氣中殘留數小時，因此就算社交距離2公尺，也不能完全阻隔傳播，建議最好能相隔8公尺。

不過，比利時政府危機小組成員、教授梵谷特（Steven Van Gucht）針對此項報告回應，「少量的唾沫的確有可能傳播到1.5公尺外的距離，但在任何情況下，這（1.5公尺）都是有效且可行的阻隔距離。」