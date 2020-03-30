美國人喝咖啡是愛國態度？！看「波士頓茶葉事件」始末秒懂

▲波士頓茶葉事件爆發後，喝咖啡成為當時美國人的愛國態度。（圖／達志／示意圖）

記者洪菱鞠／綜合報導

前陣子的反送中，讓台灣手搖飲料品牌也陷入政治表態風波，發生於1773年的波士頓茶葉事件，則是為美國的獨立運動推了一把，美國人更因此變的很少喝茶，轉而喝咖啡，咖啡變成了自由與愛國精神的代表。

現為Y-SAPIX東大館講師的祝田秀全，近期出版新書《從零開始的圖解世界史筆記》，透過圖文並茂、深入淺出的內容，重點整理人類文明演進近7千年的歷史大事記，同時介紹了許多有趣的冷知識，其中提到「咖啡」的興起與美國獨立運動有關，而「波士頓茶葉事件」正是引爆契機。

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▲1773年爆發波士頓茶葉事件。（圖／翻攝自維基百科）

書中提到，17世紀英國統治美洲時，不斷加收嚴苛賦稅，再加上英國將茶業的販售交給東印度公司壟斷，最後爆發了「波士頓茶葉事件」，想要獨立的美國人把象徵著英國集權統治的茶葉扔到了海裡，此時喝咖啡成了愛國態度的象徵，不論商業會談、私人交流、集會、仲裁或是召開議會，都在咖啡館裡進行。波士頓茶葉事件也正式揭開殖民地人民的反抗序幕，展開了美國獨立戰爭。

此外，《從零開始的圖解世界史筆記》書中也提到許多歷史上有趣的冷知識，像是英雄凱薩締造古羅馬的盛世版圖，羅馬是從屬國運輸食物進國內，裡面充滿了各樣的珍奇食物，而且免費提供給市民，大家參加宴會時，會貪小便宜為了享用美食，不惜去廁所催吐也要吃回本，但這種傷害身體的行為在古羅馬時期可是一種奢華的象徵。

▲《從零開始的圖解世界史筆記》。（圖／尖端出版）