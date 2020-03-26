手機一刷秒到手！2大超商限定「APP領口罩」　只要下載就可領還不用綁會員

▲口罩實名制2.0首波線上預購今日開放領貨。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制2.0」首波預購於今（26）日起至4月1日正式開放領取，民眾可至4大超商的多媒體機領取小白單，再至櫃檯刷條碼即可領口罩，但其中有2大超商包括OK mart以及萊爾富可是用手機APP就能取貨，完全不需要接觸到公共機台，提供更加便利、安全的口罩領取流程，尤其，使用OK mart APP還不需要綁定會員，超級貼心。

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▲▼OK mart使用APP領取口罩不用綁會員。（圖／記者蕭筠攝）

「口罩實名制2.0」首輪預購之民眾可在今（26）日至4月1日到4大超商領取口罩，只要至原指定超商任一門市，透過多媒體機選取「口罩領取」，再分別輸入身分證末四碼以及簡訊傳送之取貨序號，即可拿著小白單至櫃檯影取口罩，不過仍有民眾憂慮多媒體機經過多人碰觸，提高接觸感染風險。

對此，2大超商包括OK mart以及萊爾富就同步於APP推出「領取口罩專區」，只要打開APP首頁就能看見該專區，OK mart顯示為「口罩實名制2.0 領取專區」，點進去後必須先輸入領取序號以及身分證後4碼，按下確認並出現條碼，最後再至櫃檯刷取就可拿到口罩，尤其OK APP領取口罩不限會員通通可以使用。另凡使用OK作為取貨店舖，會員還可享消費點數加倍回饋。

▲萊爾富APP領取口罩需要輸入驗證碼。（圖／業者提供）

而萊爾富APP則顯示「口罩領取入口」，點進去同樣先輸入領取序號以及身分證後4碼，相較OK mart還需要多輸入一組驗證碼，接著按下確認後出現「防疫口罩領取單」，最後再至櫃檯刷條碼就可以拿到口罩，方便又快速，提醒在萊爾富APP領取口罩限定只有會員可使用。

另第二波線上預購口罩也在昨日開跑，萊爾富也在防疫口罩包裝上更加用心，將由原本的塑膠袋改為由包裝機自動包裝的包裝口罩，更加衛生安全。

▲萊爾富只開放會員可用APP領取口罩。（圖／業者提供）