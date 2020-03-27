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超商領口罩「今天的份沒了」　妹子轟實名制：不是付錢就有？真相糗大了

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▲▼ 小7預購口罩（圖／記者劉維榛攝）

▲ 小7預購口罩！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有人跟我一樣的嗎？」一名妹子抱怨，去超商領預購口罩，店員卻告知「今天的份真的沒了」，讓她氣憤不已，「這樣對那些晚上很晚下班的人有意義嗎？實名制有意義嗎？」對此，超商業者緊急回應，真的是誤會一場，因交接人員疏失，原則上一定都領得到！

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，昨（26）日興奮去超商領eMask預購口罩，依照流程印出小白單，豈料店員一句「沒了」，結果再確認一次，店員才解釋「（晚上）七點左右就全部發放完畢」，讓她超傻眼！

請繼續往下閱讀...

「請問上網用APP預購的意義到底在哪？」滿頭問號的原PO直言，儘管3月26至4月1日內都可領取，「可是，不是付錢了就會有嗎？」店員也一臉無奈表示，「今天的份真的沒了。」

原PO強調，沒有要為難店員，「但這樣對那些晚上很晚下班的人有意義嗎？實名制有意義嗎？如果都領不到口罩那為何要先預購先付款？我真的不懂欸有人跟我一樣的嗎？」

▲▼超商領口罩「今天的份沒了」　妹子怒：不是付錢就有？真相糗大了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲▼超商領口罩「今天的份沒了」　妹子怒：不是付錢就有？真相糗大了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲有店員路過，直呼不可能缺貨！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章貼出後，底下網友幾乎都有拿到口罩，「剛剛成功領取了」、「2200下班領有領到喔」、「我19:00領有領到，實名制和有序號是一定拿的到的，如期限内都拿不到就是門市有問題了」、「7-11，26凌晨00：0就可以領了啊，而且貨也早就配送到店，全家是要10：00後才可以領取」、「應該是一次到貨啊～是不是店員不清楚口罩放哪裡」。

留言串中有店員跳出來解釋，「我是店員，不可能缺貨，大家訂多少進多少，就算有破損也要寫單子回報，期限內沒領的也要退回去」。事後，原PO補充解釋，已跟超商相關單位連絡上，真的是一場烏龍，「因門市晚班交接沒交接清楚才會造成此誤會，正常是預購付款都一定會有口罩可領取，我明天再去領口罩」。

對此，超商業者澄清，這是單店的作業疏失，昨晚已聯繫上原PO處理狀況，後續會加強對分店的流程宣導，原則上實名制是一定能領得到口罩，若消費者有疑慮，歡迎撥打客服專線，會有相關人員協助處理。業者也透露，口罩配送與數量皆配合政府政策，絕對不會有店員轉賣、偷藏的情況發生。

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