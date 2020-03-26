實名制2.0vs.口罩初期之亂！超商店員鬆口最大惡夢：「免分裝」舒服多了

▲「口罩實名制2.0」首波線上預購今日開放領貨。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，口罩至今仍是全民瘋搶防疫物資，政府則自1月底起連續祭出口罩相關政策，不過，首波宣布鋪貨至4大超商動作，卻讓超商店員忙到翻。今（26）日「口罩實名制2.0」首波線上預購開放領貨，《ETtoday新聞雲》就找到一名店員分享昔今對比，忍不住笑說：「現在舒服多了！」透露剛開始要邊包邊賣根本是「最大惡夢」。

請繼續往下閱讀...

▲超商領口罩還有優惠。（圖／記者陳涵茵攝）



新冠肺炎在今年春節爆發，全台瘋搶口罩掀口罩之亂，為讓民眾在年節期間有口罩可以使用，政府在1月28日起至30日釋出600萬片口罩並鋪貨到4大超商，但每人限購3片，卻因此害慘了超商店員，也有許多民眾依舊撲空買不到民怨連連。今（26）日「口罩實名制2.0」首波預購開放取貨，《ETtoday新聞雲》一早就前往超商看取貨情況，不少人狂讚實在太方便，領取口罩流程不到1分鐘就可以完成。

一位超商店員就大讚，口罩改成實名制線上領取「真的舒服多了！」該店員透露，起初口罩鋪貨至4大超商時根本是惡夢，「每天都有民眾問『有口罩嗎？』，大概1天要回答500遍，然後150片10分鐘就搶光了，整家店人潮繞了一圈，店門口也繞了一圈。」且當時僅有一人當班還要邊包邊賣，不僅民眾要等1小時以上，店員也近乎崩潰，如今改成實名制線上預購方式，口罩到店還是已經包裝好的，讓該店員大讚「能做到這樣很厲害！」