狂酸台人順時中「借疫謀獨」瘋了！　郭冠英批：他幹的都是逆時反中的事

▲中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

衛福部長陳時中防守新冠肺炎疫情有目共睹，更受到國際高度關注，聲量持續看好。對此，自稱「高級外省人」的前行政院新聞局秘書郭冠英日前在臉書發文，砲轟「順時中」幹的都是「逆時反中」的事，台灣的借疫謀獨真是瘋了。

郭冠英說，陳時中當衛福部長現竟然想去做世界衛生組織的秘書長，而台灣把世衛秘書長譚德塞罵死了，就是說他親中，只憑我國的資料低估掩飾新冠肺炎疫情，還搞了個10萬人連署要他下台，更可笑的是，台灣竟然發動貉眾向美國白宮主子寫求助信，請美國給換秘書長，「台灣的借疫謀獨真是瘋了。」

郭冠英認為，台灣隔海，幸好疫情不重，但這不是陳時中的功勞，「但台灣要diy抗疫英雄，這『時中』就被說是『順時中』，其實他幹的都是『逆時反中』的事，把個分口罩這小事也搞的一團亂」，先說不夠不運大陸，後又說很多，但人民排隊就買不到，怨聲載道，到現在仍沒搞好。

對於滯陸台人包機返台一事，郭冠英批評政府，一下說武漢台商是選擇了中國籍，故不准坐飛機回台灣省，最後被迫承認已有「社區感染」，真是可謂荒腔走板。

郭冠英提到，就是「逆時中」再討厭，「我們還是不要台灣得報應，還是希望本省與大陸一樣，早日免疫，然後全力安內攘外，梧桐花開。」

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