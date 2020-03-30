陳玉珍隔窗盼望迎接湖北台人　心疼呼喊：我的同胞終於回家了！

▲陳玉珍現身桃機迎接湖北台人。（圖／翻攝陳玉珍臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

第三批滯留湖北台人睽違53天，29日晚間搭乘華航首班「類包機」返台。對此，國民黨立委陳玉珍也在臉書感嘆，「終於回家了，我的同胞」。

中央流行疫情中心指揮官、衛福部長陳時中到場坐鎮，檢疫人員也嚴陣以待，換上防護服。搭乘此次包機返台共有153人，下機後將接受篩檢，由遊覽車送往集中檢疫所14天，若出現發燒或呼吸道症狀，將直接上救護車送往醫院。

▲檢疫人員已換上防護衣待命。（圖／記者李毓康攝）



陳玉珍也親自到場迎接返台的民眾，隨後也在臉書發文表示，辛苦了，第一線執勤的各單位的同仁們，經過千里跋涉，兩個月的等待，滯留湖北的台胞們終於可以回到家鄕。

陳玉珍大讚，防疫措施做的很好，很嚴密，滴水不漏，但如果兩岸政府能夠少點政治，多點同理心，返鄉路可以不必這麼辛苦，令人不捨！

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