「台灣負壓病床」快用完！施景中：說不定得考慮真正鎖國

▲名醫施景中認為，台灣說不定得考慮真正鎖國，或返國者強制居住防疫旅館。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

台灣新冠肺炎截至昨（29）日累績確診298例，且於晚間又傳出第3例死亡個案，居家檢疫人數近5萬人。先前台大名醫施景中在臉書PO文，居家檢疫人數攀升，只要出現幾個沒遵守，防疫恐出現大漏洞，憂心按這速度，台灣一千多張負壓隔離病床，應該很快就用完了，坦言「說不定得考慮真正鎖國」。

施景中25日在臉書發文，指出確診數少於台灣的澳洲紐西蘭於當天開始鎖國，進入最高警戒第四級，於24日午夜過後所有非必要服務設施也將全面關閉，僅剩下必要性營業場所如超市、藥局可照常營業，全國人民自我隔離一個月。此外，就連印度也進入14天戒嚴。「未來數週內，應該會有更多的國家，採取和紐澳、印度一樣的強硬措施，讓一切回歸自然。」

請繼續往下閱讀...

▲桃園機場多架班機取消，機場冷清清。（示意圖／記者陳弘修攝）

施景中接著說，原以為台灣也是鎖國狀態，但看了新聞才知道，原來北京還有飛機飛回來，且有年輕人不聽勸阻跑去台北車站附近泡網咖。坦言「每天看國外回來的病例一直確診，雖然大多在機場就被發現，但還是有些在潛伏期內就進了國門。」

對此，施景中也透露，台灣負壓隔離病床人口密度為全球第三，但也僅一千多張床，憂心照此速度，「應該很快會用完了。」且照目前已破4萬的居家檢疫人數，只要幾個人沒遵守，防疫恐出現大缺口。認為「或許指揮中心要考慮更嚴格的措施了。說不定得考慮真正鎖國，或返國者強制居住防疫旅館。」