「健康年輕人也可能變重症死亡」　醫：一旦爆發大規模社區疫情就通往毀滅

▲指揮中心29日召開例行記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

對於新冠肺炎疫情，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學發文，貼出一支「紐約醫師陳述急診真實慘況」的影片表示，現階段努力防疫遏止病毒擴散是最重要的工作，一旦爆發大規模社區疫情，就是一條通往毀滅的不歸路。他也再次提醒，沒慢性病、沒抽菸的健康年輕人一樣可能快速演變成重症死亡。

台灣新冠肺炎（COVID-19）截至29日累積確診298例，在29日晚間傳出第3個死亡案例，個案為案108奧捷團40多歲領隊。中央流行疫情指揮中心證實，增加一名死亡案例，「該個案本身就在加護病房，狀況本來就嚴重」，在29日晚間不幸不治身亡。

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▼民眾防範新冠肺炎，上街都戴起口罩。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，案108奧捷團領隊於5日帶團至奧地利、捷克旅遊，在14日回台，17日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢並通報。該案也於19日確診新冠肺炎，馬上進行住院隔離，後來也進到加護病房治療，確診11天後不幸過世。

謝宗學30日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書再次強調，新冠肺炎不是只針對老人，50歲以下的年輕族群也可能因被感染過世；美國醫師傳達相同的訊息，沒有慢性病、沒有抽菸的健康年輕人，一樣可能快速演變成重症死亡。

謝宗學也貼出一支「紐約醫師陳述急診真實慘況」的影片，並表示，「現階段努力防疫遏止病毒擴散是最重要的工作，一旦爆發大規模社區疫情就是一條通往毀滅的不歸路。」