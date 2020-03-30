有錢人逃難！小島人口暴增2倍…當地僅6醫生　居民戳破「巴黎車牌」輪胎洩憤

▲巴黎市中心街道相當冷清。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在世界各國爆發，就在法國巴黎傳出有可能封城後，位在大西洋沿岸的一座小島突然暴增了2倍人口，許多在該地擁有別墅的有錢人，紛紛逃到該島避難。當地醫生痛批，這些有錢人「入侵」了當地社區，帶來了新冠病毒，加上該島僅有6名醫生，這對於一直在島上生活的老年人來說，是非常具有威脅的，「這些人不負責任又自私。」

根據《紐約時報》報導，新冠肺炎疫情爆發後，許多人只能待在家中，不過對於擁有不止一間房的有錢人來說，封城令不過是讓他們換個地方「渡假」而已。位在法國大西洋沿岸的小島「努瓦爾穆捷島」（Noirmoutier），原本居民不到1萬人，結果就在政府3月17日宣布進入全國封鎖後，人口暴增近2倍，疑似新冠肺炎病例60例。

島上醫生瓦塔尼安（Cyrille Vartanian）批評，這些人的行為既不負責任又自私，更形容這些人湧入小島就像是入侵，「我們無能為力，因為這些人沒有被限制住在『主要』居所。」瓦塔尼安說，原本住在島上的居民普遍年齡較高，這些從城市來的人，可能將病毒帶來，而這座島本來就只有6位醫師，讓當地居民面臨不必要的風險，也壓縮了他們的醫療資源。

▲超市人員接觸大量顧客，仍只有簡易的保護措施。（圖／路透）



在歐洲疫情爆發的同時，富裕階級的人們開始轉移到位在郊區的別墅，在那邊他們同樣可以遠距工作，甚至有許多人抱著渡假的心態，在海邊衝浪、草地野餐、慢跑或是騎腳踏車。而一般民眾只能苦於被迫放無薪假，或者是在有限的保護措施下，繼續從事著服務業。

現在努瓦爾穆捷島的居民，不但要看著這些從城市來的人們，在街道上慢跑、在海邊衝浪，還要跟他們搶購超市裡的食物。在L’epine街區的超市裡，來自巴黎的顧客將購物車塞得滿滿的，裡面塞著20條法國麵包，還有其他價值325美元（約台幣9800元）的物資。

法國國家科學研究中心（National Center for science Research）社會學家維亞爾（Jean Viard），富裕階級在流行病出現時，離開城市幾乎是歷史上的慣例，「社會菁英總是一隻腳在城市，一隻腳在鄉村。」巴黎十六區市長吉亞茲（Danièle Giazzi）說，該區至少有15％至20％的居民已經搬走了。

▲法國南部度假勝地尼斯的警察要求海灘上的遊客離開。（圖／路透）



在努瓦爾穆捷島從事牡蠣養殖的居民布卡爾（Frederic Boucard)）表示，「他們的行為讓人無法接受，非常自私，就好像他們只是來這裡渡假。」另一位居民高洛德（Claude Gouraud）也說，「我們幾周前就應該把橋封鎖。」據了解，停在沙灘旁掛著巴黎車牌的汽車，也成為居民報復的目標，至少有6、7輛車的輪胎被戳破。

義大利是目前感染與死亡數最多的歐洲國家，許多富裕階級從疫情嚴重的北部一路向南逃，西西里地區的衛生官員拉札（Ruggero Razza）就表示，當地確診一夕爆增846例，都是因為有4萬多人湧入而造成的。目前德國、比利時、挪威和克羅埃西亞，都限制居民前往郊區渡假別墅進行隔離，因為在鄉村地區，一旦確診後，在治療上就會出現困難。

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