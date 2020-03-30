法國首例政治家染病亡！75歲前部長住院大讚醫護…3天後惡化猝逝

▲ 德威讓29日死於新冠肺炎。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情緊張，法國前內閣部長、國會議員德威讓（Patrick Devedjian）確診染疫，3天前才在推特發文表示，自己雖然疲憊但狀況穩定，感謝醫護人員的努力，未料病情急轉直下，29日不治身亡，享壽75歲，成為該國首名死於新冠肺炎的政治家。

德威讓26日在推特坦承，新冠病毒篩檢結果呈陽性，已經住院。他一直在巴黎南部的安東尼醫院（Antony Hospital）接受治療，26日也發文表示，染病讓他得以親眼見證醫護人員的非凡表現，感謝他們持續幫助所有病人，「我雖疲憊但穩定，多虧有他們。」

家屬透露，德威讓的病情在28日惡化，儘管醫生施打麻醉，讓他陷入「人工昏迷」狀態，還是沒能活下來，29日凌晨病逝。

德威讓的父親是生於土耳其的亞美尼亞工程師，因鄂圖曼帝國政府1914年至1924年間屠殺亞美尼亞人，選擇移民法國。擁有亞美尼亞血統的德威生前是一名律師，種族屠殺陰影讓他的政治生涯從極右翼開始，後轉向戴高樂主義運動，曾任2008年全球金融危機後經濟復甦計畫執行部長、安東尼市市長、上塞納省省政府委員會主席等職位。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。